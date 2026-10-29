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Колись провалився в прокаті, а тепер у топі Netflix: який бойовик із Вуді Гаррельсоном дивиться весь світ

Фільм із Вуді Гаррельсоном і Веслі Снайпсом, який свого часу не виправдав очікувань, через 31 рік повернувся в центр уваги глядачів.

29 жовтня 2026, 11:46
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Сергій Кречмаровський

Бойовик "Грошовий потяг" (Money Train), який вийшов на екрани у 1995 році, несподівано здобув популярність на Netflix. Через 31 рік після прем'єри фільм із Вуді Гаррельсоном і Веслі Снайпсом увійшов до світового рейтингу найпопулярніших стрічок платформи. За даними FlixPatrol, 28 жовтня він посів шосте місце, піднявшись із десятої позиції.

Колись провалився в прокаті, а тепер у топі Netflix: який бойовик із Вуді Гаррельсоном дивиться весь світ

Вуді Гаррельсон на червоній доріжці в Президентській бібліотеці Ліндона Джонсона в Остіні, штат Техас, у 2016 році. Фото: LBJ Library / Gabriel Cristóver Pérez / Wikimedia Commons

У центрі сюжету — зведені брати Чарлі та Джон Робінсони, яких зіграли Гаррельсон і Снайпс. Обидва працюють поліцейськими у транспортній системі Нью-Йорка. Їхні стосунки опиняються під загрозою, коли Чарлі вирішує пограбувати спеціальний поїзд, який перевозить гроші, зібрані на міських станціях метро. Джону доводиться вибирати між тим, щоб зупинити брата, і участю в небезпечному плані.

У фільмі також знялася Дженніфер Лопес. Вона зіграла Грейс Сантьяго — колегу братів, яка опиняється втягнутою в їхні особисті стосунки.

Чому фільм знову привернув увагу

Попри відомих акторів, під час виходу в кінотеатрах "Грошовий потяг" не став великим хітом. За даними Men's Journal, світові касові збори становили близько 77,2 млн доларів (приблизно 2,02 млрд грн) за бюджету в 68 млн доларів (близько 1,78 млрд грн). На Rotten Tomatoes оцінка критиків становить лише 22%.

Водночас стрічка з роками здобула культовий статус серед частини глядачів. Її повернення до світового рейтингу Netflix дає змогу новій аудиторії познайомитися з бойовиком 1990-х, а давнім шанувальникам — переглянути знайому історію.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, який бойовик Ван Дамма несподівано повернувся в тренди



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Джерело: https://www.mensjournal.com/entertainment/31-years-later-woody-harrelson-action-film-is-one-of-netflixs-most-watched-movies-in-the-world
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