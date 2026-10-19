logo

BTC/USD

81943

ETH/USD

2399.17

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Прошло 38 лет, но его снова смотрят миллионы: культовый боевик Ван Дамма неожиданно вернулся в тренды
commentss НОВОСТИ Все новости

Прошло 38 лет, но его снова смотрят миллионы: культовый боевик Ван Дамма неожиданно вернулся в тренды

Фильм "Кровавый спорт" с Жан-Клодом Ван Даммом неожиданно попал в рейтинг самых популярных картин стримингового сервиса MGM+

19 октября 2026, 20:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Культовый боевик "Кровавый спорт" (Bloodsport) с Жан-Клодом Ван Даммом неожиданно привлек новую волну внимания зрителей через 38 лет после премьеры. Фильм 1988 года снова попал в рейтинг популярных картин на стриминговом сервисе MGM+, доказав, что классика боевиков до сих пор способна заинтересовать аудиторию.

Прошло 38 лет, но его снова смотрят миллионы: культовый боевик Ван Дамма неожиданно вернулся в тренды

Жан-Клод Ван Дамм - звезда культового боевика "Кровавый спорт". Фото: Wikimedia Commons / Miguel Discart и Kiri Karma (Photos Vrac)

Боевик 1988 года вернулся в рейтинг

По данным издания Men's Journal, 17 октября 2026 года "Кровавый спорт" занял десятое место в рейтинге самых популярных фильмов на MGM+. Список составляет сайт FlixPatrol, который ежедневно отслеживает популярность фильмов и сериалов на ведущих стриминговых платформах.

Картина вышла в США 26 февраля 1988 года и стала одним из самых известных боевиков в карьере Ван Дамма. По информации IMDb, фильм собрал более 11,8 млн долларов при бюджете около 1,5 млн долларов.

Тайный турнир и опасные поединки

В центре сюжета — боец Фрэнк Дюкс, которого сыграл Ван Дамм. Он отправляется в Гонконг, чтобы принять участие в тайном турнире боевых искусств под названием "Кумите". Герой стремится доказать свое мастерство, почтить наставника и отомстить за друга, одновременно пытаясь избежать военной полиции, которая хочет вернуть его домой.

Помимо Ван Дамма, в фильме сыграли Дональд Гибб, Лиа Эйрес, Норман Бертон, Форест Уитакер и Боло Йен. Картина запомнилась зрителям зрелищными поединками и демонстрацией боевых навыков актеров.

Почему фильм до сих пор популярен

"Кровавый спорт" сохранил преданную аудиторию среди нескольких поколений зрителей. Его популярность не ограничивается ностальгией: в марте 2025 года издание Stuff включило картину в список 25 лучших фильмов о боевых искусствах всех времен.

Новое попадание в рейтинг MGM+ свидетельствует о том, что классические боевики могут находить зрителей даже спустя десятилетия после выхода. При этом точное количество людей, посмотревших фильм на платформе, не сообщается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какой вестерн Клинта Иствуда считают шедевром



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mensjournal.com/news/jean-claude-van-dammes-1988-martial-arts-classic-becomes-a-streaming-hit-38-years-later
Теги:

Новости

Все новости