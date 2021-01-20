Какой новый сериал бьет рекорды на Netflix (ВИДЕО)



















Начало 2021 года оказалось урожайным на увлекательные кинопремьеры. Не успел сериал "Бриджертоны" занять лидирующие позиции по просмотрам на стриминговой платформе Netflix, как его уже заменил другой — французский сериал "Люпен".

сериал "Люпен" (фото из открытых источников)

Новая кинолента быстро вырвалась в лидеры, на сервисе ее посмотрело уже более 70 млн человек, особенно активными оказались подписчики Netflix из США, Нидерландов, Бразилии, Италии, Аргентины, Польши и других стран. Таким образом, "Люпен" обошел костюмированную драму "Бриджертоны" и нашумевший сериал "Ход королевы". Более того, это первая французская кинолента, которая попала в ТОП-10 самых популярных проектов Netflix.

Известно, что премьера "Люпена" состоялась 8 января и за две недели проката смогла побить рекорд по просмотрам. Говорят, что такой успех кинокартины обусловлен ее динамичным и захватывающим сюжетом, а также актерским составом, ведь главную роль в нем сыграл Омар Си, известный такими фильмами, как "1+1", "Афера доктора Нока", "Ночной конвой".

В центре сюжета оказывается благородный вор Ассан — последователь Арсена Люпена (главный герой романов писателя Мориса Леблана, "джентльмен-грабитель", — прим. авт.). Главный герой решается на хитрое ограбление дорогого колье, чтобы отомстить за отца, которого 25 лет назад несправедливо обвинили в преступлении.

Напомним, популярный стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный мини-сериал 2020 года.

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