Какой новый сериал бьет рекорды на Netflix (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Начало 2021 года оказалось урожайным на увлекательные кинопремьеры. Не успел сериал "Бриджертоны" занять лидирующие позиции по просмотрам на стриминговой платформе Netflix, как его уже заменил другой — французский сериал "Люпен".
сериал "Люпен" (фото из открытых источников)
Новая кинолента быстро вырвалась в лидеры, на сервисе ее посмотрело уже более 70 млн человек, особенно активными оказались подписчики Netflix из США, Нидерландов, Бразилии, Италии, Аргентины, Польши и других стран. Таким образом, "Люпен" обошел костюмированную драму "Бриджертоны" и нашумевший сериал "Ход королевы". Более того, это первая французская кинолента, которая попала в ТОП-10 самых популярных проектов Netflix.
Известно, что премьера "Люпена" состоялась 8 января и за две недели проката смогла побить рекорд по просмотрам. Говорят, что такой успех кинокартины обусловлен ее динамичным и захватывающим сюжетом, а также актерским составом, ведь главную роль в нем сыграл Омар Си, известный такими фильмами, как "1+1", "Афера доктора Нока", "Ночной конвой".
В центре сюжета оказывается благородный вор Ассан — последователь Арсена Люпена (главный герой романов писателя Мориса Леблана, "джентльмен-грабитель", — прим. авт.). Главный герой решается на хитрое ограбление дорогого колье, чтобы отомстить за отца, которого 25 лет назад несправедливо обвинили в преступлении.
Напомним, популярный стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный мини-сериал 2020 года.
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