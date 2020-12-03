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Что посмотреть на выходных: 5 сериалов-триллеров, которые «затягивают»

Эти сериалы увлекают своим сюжетом и актерским составом

сегодня, 22:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Холодная погода, сырость, коронавирус — все эти факторы указывают на то, что выходные нужно провести дома, в тепле и уюте. А если вы не знаете, чем заняться, тогда предлагаем вам подборку захватывающих сериалов-триллеров.

Что посмотреть на выходных: 5 сериалов-триллеров, которые «затягивают»

что посмотреть на выходных | фото: Ivanko_Brnjakovic/iStock

11/22/63

Это американский мини-сериал, снятый по мотивам романа Стивена Кинга, в котором главную роль исполняет Джеймс Франко. Сюжет разворачивается вокруг школьного учителя, у которого появляется возможность вернуться в прошлое и предотвратить убийство Джона Кеннеди. Но цена каждой попытка оказывается слишком высокой. 

Острые предметы

Это история об журналисте Камилле, которая отправляется в свой родной город, чтобы написать о случившихся там убийствах. Но все произошедшее начинает затягивать главную героиню, напоминает ей от детских травмам и о том, почему ей пришлось уехать.  

Ты

Американский триллер рассказывает о девушке, которая сама того не подозревая, стала жертвой маньяка. Мужчина изучал ее, подбирался ближе и сделал все возможное, чтобы она в него влюбилась. И он устраняет каждое препятствие, которое стоит у него на пути. Это история о манипуляторе и его жертве, которая показывает к чему могут привести такие отношения. 

Убивая Еву

Это сериал о британской разведчице Еве, которой получают захватить убийцу-психопатку Вилланелль. Но по непонятным причинам, они начинают симпатизировать друг другу, и играть в кошки-мышки. 

Расскажи мне сказку

В этом американском сериале самые любимые сказки подвергаются темному и извращенному переосмыслению. В этих историях есть все: любовь, потеря, убийства, месть. Захватывающий психологический триллер, заставляющий вспомнить классические произведения таких великих сказочников, как братья Гримм и Шарль Перро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названы лучшие сериалы 2020 года.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/murashki-po-kozhe-top-10-serialov-trillerov-kotorie-zatyanut-tebya-ne-na-shutku/
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