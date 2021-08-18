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Стало известно, когда на экраны выйдет «Форсаж 10»

Стало известно, что следующая часть американского боевика «Форсаж» выйдет на экраны в апреле 2023 года

18 августа 2021, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская медиафраншиза "Форсаж", на счету которой уже 9 полнометражных и 2 короткометражных фильма, анонсировала дату премьеры новой части криминального боевика.

Стало известно, когда на экраны выйдет «Форсаж 10»

Форсаж 10 / Фото: UPI

Киностудия объявила, что зрители увидят "Форсаж 10" 7 апреля 2023 года. Ее режиссером снова выступит Джастин Лин. Сообщается, что сьемки "Форсажа 10" будут вестись параллельно с "Форсажем 11" который планируют выпустить на большие экраны в 2024-м году. 

Приступить к работе над двумя проектами студия собирается уже в январе следующего года. Это будет финал франшизы, начало которому положат в 10 части, а 11 станет своего рода продолжением. 

Поговаривают, что создатели "Форсажа" рассматривают идею цифрового "воскрешения" главного героя киноленты Пола Уокера, который снялся в нескольких предыдущих частях боевика, а в 2013 году погиб в автокатастрофе.

Отметим, что франшиза "Форсаж" является самой крупной и прибыльной студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 5,9 миллиарда долларов.

В этом году зрители наконец увидели девятую часть "Форсажа", которую переносили из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса. На данный момент кассовые сборы фильма составляют более 680 миллионов долларов. Кинолента получила противоречивые оценки. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 59% из 281 критика дали фильму положительную рецензию со средней оценкой 5,70 из 10.

Стало известно, когда на экраны выйдет «Форсаж 10» - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу", где главные роли сыграли Дуэйн "Скала" Джонсон и Джейсон Стейтем, получит продолжение. 


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