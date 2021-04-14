Голливуд снимет свою версию «Иронии судьбы»: кто в главных ролях

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную современную версию популярной советской комедии "Ирония судьбы, или с легким паром", главные роли в которой сыграют известные голливудские знаменитости.

Голливуд снимет свою версию Иронии судьбы / фото: Legion Media

Кинокомпания Central Partnership сообщает, что съемки киноленты планируют начать уже этим летом в Бостоне. На главную роль позвали 30-летнюю американскую актрису Эмму Робертс, известную по таким фильмам как "Нерв", "Пара на праздники" и "Мы — Миллеры", а также 29-летнего Томаса Манна ("Конг: Остров черепа", "Прекрасные создания"). Также в фильме примут участие Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом фильма выступила Тиффани Полсен, которая работала над детективным фильмом "Нэнси Дрю" и американской комедией "Пара на праздники". А продюсировать проект будет Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Еще кинорежиссер Марюс Вайсберг станет креативным продюсером киноленты.

Отметим, что оригинальная комедия "Ирония судьбы, или с легким паром" впервые вышла на экраны 1 января 1976 года и с тех пор ежегодно в преддверии Нового года ее транслируют по телевизору. Это стало настоящей традицией.

Напомним, что советскому фильму "Ирония судьбы, или С легким паром" в этом году исполнилось 45 лет. Посмотрите, как за это время изменились главные герои киноленты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в феврале 2021 года ушел из жизни легендарный советский и российский актер Андрея Мягкова, который сыграл Женю Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром". Вероятней всего, причина смерти 82-летнего актера — острая сердечная недостаточность.

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