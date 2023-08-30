Фильм "Барби" побил рекорд Гарри Поттера

Фильм "Барби" стал самой кассовой лентой компании Warner Bros. за всю 100-летнюю историю. Фильм обошел прошлого рекордсмена по кассовым сборам "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2", который вышел в 2011 году.



Кадр из фильма "Барби"

По данным Comscore в последние выходные августа фильм "Барби" смог собрать не менее 15 млн долларов и таким образом достиг кассовых сборов на уровне 1,341 млрд долларов. Согласно этим результатам, лента о барби обошла последнюю часть популярной саги о Гарри Поттере, опередив фильм "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2" на 767 тыс. долларов. Таким образом, фильм "Барби" стал самым кассовым в истории студии Warner Bros.

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"Когда впервые было объявлено о выходе "Барби", я не думаю, что кто-то мог предположить, что это станет глобальным явлением", – сказал старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян.

Несмотря на кассовый успех фильма, "Барби" еще не попал в список 10 самых дорогих фильмов. На десятой строчке находится фильм компании Marvel Studios "Мстители", вышедший в 2012 году и собравший в прокате более 1,520 млрд долларов. Лидером рейтинга самых кассовых фильмов остается "Аватар" 2009 года, получивший рекордные 2,923 млрд долларов в прокате.

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