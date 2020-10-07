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Что посмотреть на Хэллоуин: культовые фильмы ужасов

Эти фильмы смогут пощекотать нервы

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский потоковый сервис Tubi провел исследование, чтобы выяснить, какие фильмы ужасов предпочитают смотреть зрители в канун самого жуткого праздника — Хэллоуина. Киноленты из этого списка точно помогут погрузиться в атмосферу Дня всех святых.

Что посмотреть на Хэллоуин: культовые фильмы ужасов

Кадр из фильма "Оно"

Исследование показало, что самым популярным является фильм "Хэллоуин" (1978 года), режиссером которого выступил Джон Карпентер. Есть много частей этого фильма ужасов, так что скучать вечером точно не придется.

На втором месте культовый фильм-слэшер "Кошмар на улице Вязов" и тройку лидеров замыкает кинолента "Крик". Злодеев из двух первых фильмов зрители признали еще и самыми страшными.

Также исследователям удалось выяснить, какие киноленты зрители отказываются пересматривать из-за того, что при первом просмотре испытали большой страх. В списке этих фильмов оказалась "Аннабель", "Техасская резня бензопилой" и "Экзорцист".

Помимо этого, в список культовых ужасов, которые можно посмотреть на Хэллоуин, вошли: "Кэрри", "Сияние", "Тихое место", "Оно", "Пила", "Астрал", "Прочь", "Паранормальное явление" и другие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили самый страшный фильм ужасов.


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