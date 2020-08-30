ТОП-7 фактов из мира кино, которые знают лишь единицы

Съемка кино - это довольно сложный и трудоемкий процесс. Чтобы кинолента получилась реалистичной, режиссерам необходимо уделить внимание каждой детали. Что же зрители не знают о своих любимых фильмах? Подборкой самых интересных фактов из мира кино поделилось издание Adme.





Серый Халк



Создатель натуралистических персонажей комиксов, бывший председатель совета директоров издательства "Marvel Comics" Стэн Ли изначально видел супергероя Халка не зеленого, а серого цвета (дабы исключить принадлежность к какой-либо конкретной этнической группе). Однако у колористов были проблемы с серой окраской, поэтому они распечатали Халка в зеленом цвете и этот вариант понравился Стэну еще больше.

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4 месяца на поиски плеера

Помните, кассетный плеер, с которым не разлучался Звездный лорд из "Стражей Галактики"? Так вот, для того, что найти такой плеер марки Sony Walkman с оригинальными наушниками, реквизиторам потребовалось 4 месяца.

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Сцена с Джеймсом Бондом на поезде

В 2012 году на экраны вышел фильм "007: Координаты "Скайфолл", где главный герой Джеймс Бонд сцепился с противником на поезде. Эта сцена была действительно снята на настоящем движущем поезде, а Дэниэл Крэйг в ней сыграл самостоятельно (без дублеров).

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Заставка из Джеймса Бонда

"Визитной карточкой" всех фильмов о Бонде является его заставка, снятая через настоящее дуло пистолета. Такая идея пришла в голову художнику по титрам Морису Биндеру спонтанно, буквально за полчаса до встречи с продюсерами киноленты.

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Женаты в реальной жизни

Сюжет американского фильма ужасов "Тихое место" рассказывает о семейной паре Эвелин (Эмили Блант) и Ли (Джон Красински) Эбботт, которые скрываются от монстров. Так вот эти актеры женаты и в реальной жизни, причем уже 10 лет.

A Quiet Place / Platinum Dunes



Настоящий пистолет

В фильме "Отступники" (2006 г.) Джек Николсон, сыгравший Фрэнка, в ключевой сцене достал настоящий пистолет, чего не ожидал его коллега Ди Каприо и режиссер фильма Мартин Скорсезе. Так что реакция Лео в фильме неподдельная.

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Из охранника в актеры

Эйд, который сыграл в "Большом куше" Тайрона, пришел изначально на съемочную площадку, чтобы устроиться на работу охранником. Но его заприметил Гай Ричи и предложил роль в своей кинокартине.

© Snatch. / Columbia Pictures



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в фильме "Однажды…в Голливуде" зрители обнаружили киноляп.

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