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ТОП-7 фактов из мира кино, которые знают лишь единицы

Узнав эти факты, вы захотите пересмотреть любимые фильмы

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Съемка кино - это довольно сложный и трудоемкий процесс. Чтобы кинолента получилась реалистичной, режиссерам необходимо уделить внимание каждой детали. Что же зрители не знают о своих любимых фильмах? Подборкой самых интересных фактов из мира кино поделилось издание Adme.


ТОП-7 фактов из мира кино, которые знают лишь единицы

Серый Халк

Создатель натуралистических персонажей комиксов, бывший председатель совета директоров издательства "Marvel Comics" Стэн Ли изначально видел супергероя Халка не зеленого, а серого цвета (дабы исключить принадлежность к какой-либо конкретной этнической группе). Однако у колористов были проблемы с серой окраской, поэтому они распечатали Халка в зеленом цвете и этот вариант понравился Стэну еще больше.

© marvel

4 месяца на поиски плеера

Помните, кассетный плеер, с которым не разлучался Звездный лорд из "Стражей Галактики"? Так вот, для того, что найти такой плеер марки Sony Walkman с оригинальными наушниками, реквизиторам потребовалось 4 месяца.

© marvel

Сцена с Джеймсом Бондом на поезде 

В 2012 году на экраны вышел фильм "007: Координаты "Скайфолл", где главный герой Джеймс Бонд сцепился с противником на поезде. Эта сцена была действительно снята на настоящем движущем поезде, а Дэниэл Крэйг в ней сыграл самостоятельно (без дублеров).

© mgm

Заставка из Джеймса Бонда

"Визитной карточкой" всех фильмов о Бонде является его заставка, снятая через настоящее дуло пистолета. Такая идея пришла в голову художнику по титрам Морису Биндеру спонтанно, буквально за полчаса до встречи с продюсерами киноленты. 

© 007.com

Женаты в реальной жизни

Сюжет американского фильма ужасов "Тихое место" рассказывает о семейной паре Эвелин (Эмили Блант) и Ли (Джон Красински) Эбботт, которые скрываются от монстров. Так вот эти актеры женаты и в реальной жизни, причем уже 10 лет.

A Quiet Place / Platinum Dunes

Настоящий пистолет

В фильме "Отступники" (2006 г.) Джек Николсон, сыгравший Фрэнка, в ключевой сцене достал настоящий пистолет, чего не ожидал его коллега Ди Каприо и режиссер фильма Мартин Скорсезе. Так что реакция Лео в фильме неподдельная. 

© warnerbros

Из охранника в актеры

Эйд, который сыграл в "Большом куше" Тайрона, пришел изначально на съемочную площадку, чтобы устроиться на работу охранником. Но его заприметил Гай Ричи и предложил роль в своей кинокартине. 

© Snatch. / Columbia Pictures

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в фильме "Однажды…в Голливуде" зрители обнаружили киноляп.


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