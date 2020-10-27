Фанаты фильмов ужасов морально устойчивее к страху перед COVID-19, - исследование

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Кириєнко Анна
Недавно научный журнал ScienceDirect опубликовал исследование, результаты которого доказывают — люди, которые смотрят фильмы ужасов, более устойчивы перед страхом пандемии. Исследованием этого вопроса занимались ученые американских и датских университетов.
Фото: Focus
Исследование проводилось в начале пандемии, когда у многих людей возникала паника и неуверенность в завтрашнем дне.
Ученые собрали добровольцев и поставили им несколько вопросов. Среди вопросов: насколько они любят фильмы ужасов, боятся пандемии, что от нее ожидают, чувствуют ли себя подавленно и смогут ли спокойно пережить этот тяжелый период.
Результаты опроса показали, что фанаты хоррора абсолютно спокойно относятся к стрессовой ситуации, сложившейся в мире.
Выяснилось, что фанаты страшных фильмов морально подготовлены к пандемии, а фанаты фильмов о конце света и зомби даже готовы к решительным действиям и борьбе.
Исследователи предположили, что такая устойчивость объясняется тем, что у людей, которые сталкивались с вымышленными проблемами, в голове отложилось решение этих проблем и их примерный сценарий. Другими словами — предупрежден значит вооружен.
Кроме того, исследователи заметили, что зрители, которые любят хоррор, одни из первых после объявления коронавируса серьезной угрозой для человечества, посмотрели фильмы о пандемии.
Ученые пришли к выводу, что моделируя ситуацию, человек автоматически уменьшает свою неосведомленность и меньше боится. Таким образом в голове останется план, по которому он будет действовать в той или иной сложной ситуации.
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