Фанаты фильмов ужасов морально устойчивее к страху перед COVID-19, - исследование

Недавно научный журнал ScienceDirect опубликовал исследование, результаты которого доказывают — люди, которые смотрят фильмы ужасов, более устойчивы перед страхом пандемии. Исследованием этого вопроса занимались ученые американских и датских университетов.

Фото: Focus

Исследование проводилось в начале пандемии, когда у многих людей возникала паника и неуверенность в завтрашнем дне.

Ученые собрали добровольцев и поставили им несколько вопросов. Среди вопросов: насколько они любят фильмы ужасов, боятся пандемии, что от нее ожидают, чувствуют ли себя подавленно и смогут ли спокойно пережить этот тяжелый период.

Результаты опроса показали, что фанаты хоррора абсолютно спокойно относятся к стрессовой ситуации, сложившейся в мире.

Выяснилось, что фанаты страшных фильмов морально подготовлены к пандемии, а фанаты фильмов о конце света и зомби даже готовы к решительным действиям и борьбе.

Исследователи предположили, что такая устойчивость объясняется тем, что у людей, которые сталкивались с вымышленными проблемами, в голове отложилось решение этих проблем и их примерный сценарий. Другими словами — предупрежден значит вооружен.

Кроме того, исследователи заметили, что зрители, которые любят хоррор, одни из первых после объявления коронавируса серьезной угрозой для человечества, посмотрели фильмы о пандемии.

Ученые пришли к выводу, что моделируя ситуацию, человек автоматически уменьшает свою неосведомленность и меньше боится. Таким образом в голове останется план, по которому он будет действовать в той или иной сложной ситуации.

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