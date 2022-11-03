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Актуально Долгожданная премьера: названа дата выхода сериала The Last of Us

Премьера состоится на стриминговом сервисе HBO Max 15 января 2023 году. Сериал будет включать в себя 9 эпизодов, каждый из которых будет выходить один раз в неделю.

сегодня, 11:51
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Автор:

Анна Нестерова








Долгожданный сериал "Последние из нас" (The Last of Us) был снят по мотивам культовой одноименной видеоигры в жанре приключенческого боевика с элементами экшена.

Долгожданная премьера: названа дата выхода сериала The Last of Us

Названа дата выхода сериала The Last of Us

Нам расскажут историю о контрабандисте Джоэле и девочке-подростке Элли, которые пытаются выжить в полном опасностей постапокалиптическом мире, который навсегда изменился после глобальной пандемии. 

По сюжету игры, пандемия была вызвана мутировавшим грибом кордицепсом, споры которого проникают в организм человека в результате вдыхания, через кровь или слюну заражённого. Затем жертва меняется и превращается в подобие зомби.

Немногие выжившие укрываются в карантинных зонах, которые охраняют военные. Города за пределами этих зон превратились в руины, населенные зараженными, преступниками и каннибалами.

Над сериалом "Последние из нас" (The Last of Us) работали геймдиректор и сценарист оригинальной игры Нил Дракманн  совместно с  Крейгом Мейзином — создателем мини-сериала "Чернобыль". Главные роли в телешоу исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Выйдет первый эпизод сериала на стриминговом сервисе HBO Max 15 января 2023 года. Об этом стало известно из заявления представителей HBO и студии — разработчика Naughty Dog. 

Сериал будет включать в себя 9 эпизодов, каждый из которых будет выходить один раз в неделю.

Долгожданная премьера: названа дата выхода сериала The Last of Us - фото 2

Стоит отметить, что ранее был опубликован тизер сериала "Последние из нас" (The Last of Us), который на YouTube собрал более 8 миллионов просмотров. Отмечается, что телешоу имеет высокий рейтинг ожиданий.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вышел вышел новый трейлер к фильму "Аватар 2: Путь воды".





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