Долгожданная премьера: названа дата выхода сериала The Last of Us

Долгожданный сериал "Последние из нас" (The Last of Us) был снят по мотивам культовой одноименной видеоигры в жанре приключенческого боевика с элементами экшена.

Названа дата выхода сериала The Last of Us

Нам расскажут историю о контрабандисте Джоэле и девочке-подростке Элли, которые пытаются выжить в полном опасностей постапокалиптическом мире, который навсегда изменился после глобальной пандемии.



По сюжету игры, пандемия была вызвана мутировавшим грибом кордицепсом, споры которого проникают в организм человека в результате вдыхания, через кровь или слюну заражённого. Затем жертва меняется и превращается в подобие зомби.



Немногие выжившие укрываются в карантинных зонах, которые охраняют военные. Города за пределами этих зон превратились в руины, населенные зараженными, преступниками и каннибалами.



Над сериалом "Последние из нас" (The Last of Us) работали геймдиректор и сценарист оригинальной игры Нил Дракманн совместно с Крейгом Мейзином — создателем мини-сериала "Чернобыль". Главные роли в телешоу исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Выйдет первый эпизод сериала на стриминговом сервисе HBO Max 15 января 2023 года. Об этом стало известно из заявления представителей HBO и студии — разработчика Naughty Dog.

Сериал будет включать в себя 9 эпизодов, каждый из которых будет выходить один раз в неделю.







Стоит отметить, что ранее был опубликован тизер сериала "Последние из нас" (The Last of Us), который на YouTube собрал более 8 миллионов просмотров. Отмечается, что телешоу имеет высокий рейтинг ожиданий.

