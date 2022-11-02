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Вышел новый трейлер к фильму "Аватар 2"

20th Century Fox опубликовала трейлер к фильму "Аватар: Путь воды"

сегодня, 14:45
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Автор:

Slava Kot








Кинокомпания 20 th   Century   Fox показала последний трейлер перед выходом фильма "Аватар 2" или "Аватар: Путь воды", показ которого в Украине назначен на 15 декабря. Трейлер был продемонстрирован 2 ноября в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Вышел новый трейлер к фильму "Аватар 2"

Аватар 2. Фото с открытых источников

Режиссер фильма Джеймс Кэмерон показал долгожданное возвращение на Пандору и главных персонажей – Нави, которых сыграли Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана.

Как следует из названия фильма, большинство событий будут происходить под водой. Режиссер, операторы и сценаристы использовали современное оборудование для съемок фильма.

Кроме того, главные актеры прошли продолжительную учебу и смогли задерживать дыхание под водой на 2-3 минуты, чтобы снять качественные сцены для фильма "Аватар: Путь воды".

Посмотреть новый трейлер фильма "Аватар 2" можно ниже:

Ранее стал известен хронометраж второй части фильма "Аватар". Продолжительность фильма будет на 30 минут длиннее первой части и будет составлять 192 минуты.

"Аватар 2" – это первый сиквел из четырех запланированных Джеймсом Кэмероном, которые будут выходить каждое два года до 2028 года.

Первая часть фильма "Аватар" вышла в 2009 году и собрала впечатляющие 2,8 млрд. долларов. Таким образом "Аватар" Джеймса Кэмерона стал до сих пор остается самым кассовым фильмом в истории кино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Фокс рассказал о своей болезни Паркинсону. Но сложности, с которыми актер столкнулся в последние годы.

Также "Комментарии" писали о ТОП 10 лучших украинских фильмов за время независимости.



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Источник: https://twitter.com/officialavatar
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