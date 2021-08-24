Disney выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»

Стриминговий сервис Disney выпустит сериал по мотивам приключенческого романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Об этом сообщает издание Just Jared.

Disney (фото из открытых источников)

Сериал представит собой перевод знаменитого романа XIX века, в котором основное внимание будет уделяться истории происхождения капитана Немо и его знаменитого подводной лодки "Наутилус". Немо предстанет перед зрителями в образе индийского принца, лишенного прав, и пленника Ост-Индской компании, которая стремится к возмездию. Вместе со своей командой он отправится в плавание на "Наутилусе" и сразится со своим врагом, а также откроет удивительный подводный мир. Шоу будет состоять из 10 серий.

Съемки сериала начнутся в начале 2022 года, а исполнительным продюсером выступит Джоанна Деверо.

"История Жюля Верна — любимая классика во всем мире. Для меня огромная привилегия — снова оживить "Наутилуса" и его команду таким смелым и захватывающим образом с разнообразной командой творческих талантов и экранных персонажей. Сериал будет захватывающим, насыщенным и веселым ", — отметила Деверо.

Напомним, американский приключенческий анимационный сериал "Чип и Дейл" вновь появится на телеэкранах. Вот только теперь серии с участием двух веселых бурундуков будут не совсем такими, какими все привыкли их видеть. На официальном канале Disney Plus появился трейлер легендарного мультсериала, только уже в новой версии и под названием "Chip 'n' Dale: Park Life". Новые серии будут о приключениях бурундуков и их жизни в городском парке, где они поселились.

Стоит отметить, что в перезапущенной версии мультсериала Чип и Дейл не будут разговаривать, как в старых сериях.



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