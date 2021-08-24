Disney выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»

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Ольга Чародий
Стриминговий сервис Disney выпустит сериал по мотивам приключенческого
романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Об этом сообщает
издание Just Jared.
Disney (фото из открытых источников)
Сериал представит собой перевод знаменитого романа XIX века,
в котором основное внимание будет уделяться истории происхождения капитана Немо
и его знаменитого подводной лодки "Наутилус". Немо предстанет перед
зрителями в образе индийского принца, лишенного прав, и пленника Ост-Индской
компании, которая стремится к возмездию. Вместе со своей командой он отправится
в плавание на "Наутилусе" и сразится со своим врагом, а также откроет
удивительный подводный мир. Шоу будет состоять из 10 серий.
Съемки сериала начнутся в начале 2022 года, а исполнительным
продюсером выступит Джоанна Деверо.
Напомним, американский приключенческий анимационный сериал "Чип и Дейл" вновь появится на телеэкранах. Вот только теперь серии с участием двух веселых бурундуков будут не совсем такими, какими все привыкли их видеть. На официальном канале Disney Plus появился трейлер легендарного мультсериала, только уже в новой версии и под названием "Chip 'n' Dale: Park Life". Новые серии будут о приключениях бурундуков и их жизни в городском парке, где они поселились.
Стоит отметить, что в перезапущенной версии мультсериала Чип и Дейл не будут разговаривать, как в старых сериях.
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