Disney в зоне риска: как ослабление карантина повлияло на компанию

В 2020 году во время пандемии почти все ведущие потоковые телевизионные сервисы почувствовали большие успехи. Но поскольку карантин ослаб, а живые развлечения и фильмы вернулись, этот всплеск роста быстро исчез, и Disney больше всего замедлил рост числа подписчиков. Об этом сообщает Quartz.

Компания "Disney" - фото из открытых источников

Вместо того, чтобы добавить 10 миллионов подписчиков, что прогнозировали аналитики за финансовый год компании, Disney удалось добавить лишь 2,1 миллиона, что является самым медленным периодом роста для сервиса с момента его запуска.

"Темпы, с которыми эти сервисы добавляли пользователей, были неустойчивыми", — сказал Росс Бенес, аналитик потокового телевидения eMarketer. "Темп роста количества подписчиков Netflix и Disney, добавленных в 2020 году, неизбежно замедлился бы".

Но просто выход из пандемии — лишь один из факторов, влияющих на траекторию этих новых потоковых телевизионных сервисов, особенно таких, как Disney.

"Реальность такова, что у Disney нет такой же долговечности, поскольку у них нет оригинального содержимого, если сравнить его с Netflix, который только в этом году собирается потратить 17 миллиардов долларов на оригинальный контент", — сказал Мэтт Махер, нью-йоркский технологический консультант.

Хотя сила бренда Disney дает ему преимущество, когда дело доходит до фильмов и тематических парков, предназначенных для привлечения поклонников в поисках надежных развлечений, это ограниченное меню контента стало слабым местом, когда пришло время обслуживать более широкий спектр вкусов с помощью потокового телевидения.

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