Disney анонсировал сериал о жизни Карла Лагерфельда

Стриминговий сервис Disney + анонсировал начало съемок сериала о жизни легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Шестисерийный фильм будет называться "Кайзер Карл". Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter. Сериал снимать по биографической книге Рафаэля Бакке.

Disney (фото из открытых источников)

Сюжет перенесет зрителей в 1970-е годы во Францию ​​и расскажет историю дизайнера, пожелавший стать преемником легендарной Коко Шанель, а также — о его вражде с партнером дизайнера Ив Сен-Лорана Пьером Берже. Актерский состав и дата премьеры сериала пока неизвестны.

Как известно, Лагерфельд был креативным директором французского дома моды Chanel с 1983 года и до самой смерти в 2019 году.

Напомним, американский приключенческий анимационный сериал "Чип и Дейл" вновь появится на телеэкранах. Вот только теперь серии с участием двух веселых бурундуков будут не совсем такими, какими все привыкли их видеть. На официальном канале Disney Plus появился трейлер легендарного мультсериала, только уже в новой версии и под названием "Chip 'n' Dale: Park Life". Новые серии будут о приключениях бурундуков и их жизни в городском парке, где они поселились. Стоит отметить, что в перезапущенной версии мультсериала Чип и Дейл не будут разговаривать, как в старых сериях. Большую часть времени они будут общаться жестами и звуками, а слова будут проскакивать лишь иногда. Следует отметить, что внешний вид бурундуков также не обошли изменения. Теперь они стали более мультяшными.

В комментариях под трейлером реакции на новых Чипа и Дейла вовсе не однозначные. Многие с нетерпением ждут выхода новых серий, а вот некоторые все же отметили, что задумка с перевоплощением героев в такой милый вид и отказ от их диалогов — не самая лучшая идея.

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