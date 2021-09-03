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Disney анонсировал сериал о жизни Карла Лагерфельда

Сюжет перенесет зрителей в 1970-е годы во Францию

сегодня, 05:35
Автор:

Ольга Чародий

Стриминговий сервис Disney + анонсировал начало съемок сериала о жизни легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Шестисерийный фильм будет называться "Кайзер Карл". Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter. Сериал снимать по биографической книге Рафаэля Бакке.

Disney анонсировал сериал о жизни Карла Лагерфельда

Disney (фото из открытых источников)

Сюжет перенесет зрителей в 1970-е годы во Францию ​​и расскажет историю дизайнера, пожелавший стать преемником легендарной Коко Шанель, а также — о его вражде с партнером дизайнера Ив Сен-Лорана Пьером Берже. Актерский состав и дата премьеры сериала пока неизвестны.

Как известно, Лагерфельд был креативным директором французского дома моды Chanel с 1983 года и до самой смерти в 2019 году.

Напомним, американский приключенческий анимационный сериал "Чип и Дейл" вновь появится на телеэкранах. Вот только теперь серии с участием двух веселых бурундуков будут не совсем такими, какими все привыкли их видеть.  На официальном канале Disney Plus появился трейлер легендарного мультсериала, только уже в новой версии и под названием "Chip 'n' Dale: Park Life". Новые серии будут о приключениях бурундуков и их жизни в городском парке, где они поселились.  Стоит отметить, что в перезапущенной версии мультсериала Чип и Дейл не будут разговаривать, как в старых сериях. Большую часть времени они будут общаться жестами и звуками, а слова будут проскакивать лишь иногда. Следует отметить, что внешний вид бурундуков также не обошли изменения. Теперь они стали более мультяшными. 

В комментариях под трейлером реакции на новых Чипа и Дейла вовсе не однозначные. Многие с нетерпением ждут выхода новых серий, а вот некоторые все же отметили, что задумка с перевоплощением героев в такой милый вид и отказ от их диалогов — не самая лучшая идея.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/disney-plus-karl-lagerfeld-series-kaiser-karl-1235005722/
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