"Чужой", "Нечто" и "Хищник": 5 неожиданных трилогий ужасов, которые стоит посмотреть поклонникам хоррора

Не все кинематографические трилогии создают режиссеры и киностудии. Иногда поклонники ужасов сами объединяют три отдельных фильма в тематические подборки, находя между ними неожиданные параллели. Такие киномарафоны позволяют по-новому взглянуть на знакомые фильмы и открыть для себя менее известные произведения жанра.

Иллюстрация к подборке из пяти неофициальных трилогий фильмов ужасов, объединённых атмосферой страха и мистики. Фото: Pixabay

Космические чудовища и борьба за выживание. В одну из таких неофициальных трилогий можно объединить "Чужой" (1979), "Нечто" (1982) и "Хищник" (1987). Несмотря на отличия в сюжетах, все три фильма показывают столкновение людей со смертоносными инопланетными существами. Герои оказываются в изоляции и вынуждены противостоять противнику, превосходящему их силой или способному скрывать свою истинную природу.

Игры, превращающиеся в кошмар. Другую тематическую подборку могут составить фильмы "Игра в прятки" (2005), "Правда или действие" (2018) и "Я иду искать" (2019). В этих историях знакомые игры и развлечения становятся частью смертельно опасных событий, а героям приходится бороться за свою жизнь.

Когда разум становится врагом. Ленты "Другие ипостаси" (1980), "Сердце Ангела" (1987) и "Лестница Иакова" (1990) объединяет интерес к измененному восприятию реальности. Их персонажи сталкиваются с жуткими видениями и событиями, которые заставляют сомневаться в происходящем.

Монстры из древних легенд. "Из тьмы" (2015), "Ритуал" (2017) и "Оленьи рога" (2021) переносят зрителей в мир лесных тайн, древних существ и сверхъестественных угроз.

Ужасы распространяются через экраны. "Сигнал" (2007), "Понтипул" (2008) и "Ждите дальнейших указаний" (2018) предлагают другой источник страха: опасность передается через информационные каналы, звуки и сообщения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о 15 сериалах, которые зрители обожали, но их финалы все испортили.