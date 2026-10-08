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15 серіалів, які глядачі обожнювали, але їхні фінали все зіпсували

"Гри престолів" тут немає: глядачі назвали інші популярні серіали, чиї фінали зіпсували враження від усього шоу

8 жовтня 2026, 23:26
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Сергій Кречмаровський

Навіть чудовий серіал може залишити після себе неприємний післясмак, якщо його творці невдало завершують історію. Користувачі Reddit назвали популярні шоу, які, на їхню думку, втратили частину своєї спадщини через слабкі останні сезони або фінальні епізоди. BuzzFeed зібрав 24 такі приклади, а ми вибрали 15 із них.

15 серіалів, які глядачі обожнювали, але їхні фінали все зіпсували

Популярні серіали з невдалими фіналами розчарували глядачів. Фото: Frank_Rietsch / Pixabay

Коли фінал перекреслює роки перегляду

Серед згаданих серіалів — "Хлопаки", "Дивні дива", "Безсоромні", "Єллоустоун" та "Картковий будинок". Глядачі критикували останні сезони за слабкий сюжет, зайві сюжетні лінії та відсутність переконливої крапки в історії.

Окремо дісталося "Вбиваючи Єву". За словами одного з користувачів, серіал поступово втрачав якість, але фінальний епізод остаточно зіпсував враження. Не оминули увагою і "Мерліна" — його завершення назвали поспішним і надто сумним для історії, яку глядачі любили протягом п'яти сезонів.

Популярні серіали, яким не вистачило гідної крапки

До списку також потрапили "Втеча", "Ходячі мерці", "Зачаровані", "Декстер", "Людина у високому замку", "Маніфест", "Зоряний крейсер "Галактика" та "Сотня". У деяких випадках претензії стосувалися не лише останньої серії, а кількох фінальних сезонів.

Наприклад, фінал "Ходячих мерців" частина глядачів сприйняла як підготовку до численних спінофів замість завершення основної історії. А "Декстер", на думку одного з користувачів, міг залишитися серед улюблених серіалів, якби завершився значно раніше.

Ще один приклад — "Сотня". Глядачі вважали, що серіал мав потенціал стати одним із найкращих шоу про виживання, але згодом його сюжет відійшов від сильної концепції перших сезонів.

Зрештою, навіть найпопулярніший серіал не застрахований від невдалого завершення. Саме фінал часто визначає, з яким враженням глядачі згадуватимуть усю історію.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Сильвестр Сталлоне зізнався, яким став після успіху "Роккі"



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/alanna_marshall/tv-shows-worst-endings
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