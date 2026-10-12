"Чужий", "Щось" і "Хижак": 5 неочікуваних трилогій жахів, які варто подивитися шанувальникам горору

Не всі кінематографічні трилогії створюють режисери та кіностудії. Іноді шанувальники жахів самі об'єднують три окремі фільми в тематичні добірки, знаходячи між ними несподівані паралелі. Такі кіномарафони дають змогу по-новому поглянути на знайомі стрічки й відкрити для себе менш відомі твори жанру.

Ілюстрація до добірки п'яти неофіційних трилогій фільмів жахів, об'єднаних атмосферою страху та містики. Фото: Pixabay

Космічні чудовиська та боротьба за виживання. В одну з таких неофіційних трилогій можна об'єднати "Чужого" (1979), "Щось" (1982) і "Хижака" (1987). Попри відмінності в сюжетах, усі три фільми показують зіткнення людей зі смертоносними інопланетними істотами. Герої опиняються в ізоляції та змушені протистояти противнику, який переважає їх силою або здатний приховувати свою справжню природу.

Ігри, що перетворюються на кошмар. Іншу тематичну добірку можуть скласти фільми "Гра в хованки" (2005), "Правда або дія" (2018) та "Я йду шукати" (2019). У цих історіях знайомі ігри та розваги стають частиною смертельно небезпечних подій, а героям доводиться боротися за власне життя.

Коли розум стає ворогом. Стрічки "Змінені стани" (1980), "Янгольське серце" (1987) і "Сходи Якова" (1990) об'єднує інтерес до зміненого сприйняття реальності. Їхні персонажі стикаються з моторошними видіннями та подіями, які змушують сумніватися в тому, що відбувається.

Монстри з давніх легенд. "Із пітьми" (2015), "Ритуал" (2017) і "Оленячі роги" (2021) переносять глядачів у світ лісових таємниць, давніх істот і надприродних загроз.