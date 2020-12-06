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"Чудо-женщина 1984": появились первые отзывы о фильме

Фильм получил первые положительные отзывы от критиков

сегодня, 22:28
Автор:

Татьяна Лозовенко

Англоязычные издания опубликовали первые рецензии на фильм "Чудо-женщина: 1984". 

"Чудо-женщина 1984": появились первые отзывы о фильме

Прошло более трех лет с тех пор, как фильм "Чудо-женщина" режиссера Пэтти Дженкинс попал в кинотеатры, его долгожданное продолжение уже почти здесь. "Чудо-женщина 1984" выходит в кинотеатрах и на канале HBO Max на Рождество, и теперь первые отзывы о грядущем фильме появились в сети. 

Кинокритик издания Heroic Hollywood Натаниель Брэиль оставил положительный отзыв о ленте, отметив юмор и душу, которую вложили в нее авторы. Главный редактор издания Fandango Эрик Дэвис сказал, что плакал в конце фильма и также оставил положительный отзывНа оригинальную концовку указал и популярный блоггер JoBlo.

Репортер Gizmodo cчитает фильм хорошим, но слегка затянутым блокбастером, который оправдал его надежды. Блоггер BD заявил, что режиссеру удалось создать фильм 80-х, что и сделало его таким уникальным.

Важно напомнить, что фильм идет два с половиной часа, в отличие от первой части. Полная информация о сюжете "Чудо-женщины 1984" все еще держится в секрете. По слухам, в фильме Дайана Принс вступает в конфликт с грозным новым противником по имени Гепард и бизнесменом Максвеллом Лордом. Чудо-женщину в последний раз видели в фильме Зака ​​Снайдера "Лига справедливости".

Ранее "Комментарии" делали обзор на зимние курорты в Европе во время карантина.




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