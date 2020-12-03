Кто открывает, кто закрывает: обзор зимних курортов Европы на карантине

За несколько недель до празднования Нового года, не договорившись между собой, страны Европы ввели и отменили некоторые ограничения на посещение горнолыжных курортов во время зимних праздников 2021 года.

Горные лыжи в Европе на новогодние праздники





Франция открыла курорты только для французов

Во Франции вы сможете посещать зимние курорты, если живете менее чем в 20 км (лыжный спорт, ходьба на снегоступах, катания на санях или походы). Горные лыжи не включены в программу, так как подъемники будут простаивать до января. Местные бары и рестораны для отдыхающих также будут закрыты. Их открытие запланировано на 20 января.





Германия — без лыж

Германия не смогла убедить ЕС полностью закрыть зимние курорты, но ввела жесткие ограничения внутри страны.

"Проблема, очевидно, не в спуске по склону, а во всем, что происходит вокруг: подъемники, вечера после катания на лыжах", — подчеркнул баварский менеджер Маркус Сёдер.

Предусматриваются усиленные дорожные проверки на границах на Рождество для тех, кто хотел бы покататься на лыжных склонах недалеко от Австрии. Отмечено, что не очень сложно распознать того, кто возвращается с лыжной прогулки".





Швейцария — исключение

Некоторые горнолыжные курорты, такие как Вербье, Гстаад и Сас-Фе (Verbier, Gstaad, Saas-Fee), уже открылись в Швейцарии. Страна, не входящая в Европейский Союз, пытается дополнить протоколы здравоохранения экономическими требованиями, чтобы открыть свои зимние курорты во время новогодних праздников.

"Закрытие — это не вариант. Мы будем есть и кататься на лыжных курортах на Рождество", — заверил Кристоф Дарбеллей, президент Государственного совета Вале в конце ноября.





Австрия все еще спорит сама с собой

Австрия слишком зависит от зимнего туризма, как одна из лучших точек для иностранцев. Ранее мы сообщали, что страна открывает зимние курорты на Новый год и Рождество, но туристическая инфраструктура возобновится только после 7 января.





Андорра — рискованно, но юридически будет можно

Будут ли открыты три крупнейших горнолыжных курорта Андорры во время рождественских каникул? Решение вскоре примет правительство. Некоторые СМИ заявили, что открытие, запланированное на 4 декабря, переносится на 19 декабря. Гостиницы, бары, рестораны и не закрывались.

"Мы переносим дату открытия в ожидании решений, которые власти примут на следующей неделе", — предупредили курорты Княжества на своем веб-сайте на прошлой неделе.





Италия и Испания наблюдают и ждут

В Италии глава правительства Джузеппе Конте однажды упомянул об идее некой координации с Францией и Германией, чтобы выработать "общий европейский протокол" по лыжному сезону. Вскоре ожидается принятие постановления правительства о правилах для зимнего отдыха. По информации некоторых СМИ, они одобрят закрытие горнолыжных трасс и подъемников. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил в четверг перед сенатом, что необходимо "избегать потенциальных поездок в туристические места, которые связанны с катанием на лыжах".

По словам министра здравоохранения Сальвадора Иллы, Испания планирует открыть свои горнолыжные курорты, но условия еще предстоит определить.

"Мы все еще планируем открытие 11 декабря. Пошел снег, поэтому все готово, но у нас нет уверенности ", — сказал представитель курорта Бакейра-Берет в Каталонии.





Финляндия, Швеция, Польша, Болгария - больше "нет", чем "да"



Финляндия по сей день остается закрытой для иностранного туризма. В Швеции эпидемиолог государственной службы здравоохранения Андерс Тегнелл заявил, что его стране не нужно закрывать горнолыжные курорты.

"Вы должны помнить, что есть большая разница между горнолыжными курортами, которые у нас есть на севере, и теми, которые есть у вас в Альпах ", — сказал он.

Но, как показала статистика, в феврале-марте 137 из всех 775 инфицированных коронавирусом лиц в Швеции заразились на зимнем курорте Ишгле, как и многие иностранцы, которые вернулись оттуда.

Польша решила этой зимой открыть свои склоны, но только для местного населения и во время школьных каникул. Страна также введет ограничения для перемещения внутри страны для поляков. Бюджетный вариант катания на лыжах по склону Мекка в Болгарии также запрещен для туристов.

Ранее "Комментарии" делали обзор на карантинные ограничения в странах Европы.

























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