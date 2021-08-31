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Что смотреть в сентябре: ТОП-5 лучших сериалов месяца

Опубликован список самых ожидаемых сериалов 2021 года, которые выходят на экраны уже в этом сентябре

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Лето уже добегает конца, впереди ждет осень и, если вы не знаете, как скоротать и разнообразить свои вечера, тогда представляет подборку интересных сериалов, которые выходят на экраны уже в следующем месяце.

Что смотреть в сентябре: ТОП-5 лучших сериалов месяца

Что смотреть в сентябре (фото из открытых источников)

"Сцены из супружеской жизни" 

12 сентября стартует американский мини-сериал, в котором будет рассказана история супругов, решавших развестись после 10 лет совместной жизни. Но после этого их чувства вспыхивают с новой силой. Этот сериал новая адаптация одноименного сериала Ингмара Бергмана 1973 года.

"Американская ржавчина" 

В этот же день на экраны выходит и детективный телесериал "Американская ржавчина", где опытный полицейский, призванный защищать сограждан от преступников, вынужден столкнуться с извечной дилеммой. Что важнее: любовь или долг чести? Дел Харрис вынужден сделать непростой выбор между любимой женщиной, которая рискует потерять сына, обвиняемого в убийстве, и зову совести.

"Y: Последний человек"

А 13 сентября зрители смогут посмотреть первую серию постапокалиптической драмы "Y: Последний человек", основанной на одноименных комиксах. Сюжет рассказывает о фантастическом, но очень похожем на наш мир, где в результате чумы мирового масштаба погибает весь мужской род. Ну почти весь. Остается только один, чудом уцелев Йорик Браун, которому предстоит принять на себя роль подопытного объекта в мире, где правят женщины и стать ключом к спасению человечества.

"Потерянный символ"

16 сентября на экраны выйдет сериал по мотивам приключений Роберта Лэнгдона — главного героя серии интеллектуальных детективов писателя Дэна Брауна. Несмотря на то, что действие будет разворачиваться к событиям "Кода Да Винчи" и "Ангелов и демонов", в общем, на профессора ждут "привычные" испытание — ему нужно разгадать тайны отцов-основателей Соединенных Штатов Америки и общества масонов.

"Основа"

Эпическая фантастическая драма, созданная по одноименной серии романов Айзека Азимова, выйдет 24 сентября. В центре сюжета — математик галактической империи далекого будущего, который разрабатывает социологическую гипотезу о скором крахе этой империи. Для предотвращения катастрофы и спасения человечества он собирает группу продвинутых ученых.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие новые сериалы вышли в августе.


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Источник: https://23-59.ua/shho-dyvytys-u-veresni-8-najkrashhyh-serialiv-misyaczya/
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