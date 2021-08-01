Что посмотреть в августе: список новых сериалов (ВИДЕО)



















По вечерам вам точно не будет скучно, ведь в августе на экраны выходит множество киноновинок. Так что запасайтесь попкорном и хорошим настроением. Какие же сериалы можно посмотреть в этом месяце?

Сериалы августа 2021 (фото из открытых источников)

"Мистер Корман"

Уже на следующей неделе, 5 августа, стартует новый американский комедийно-драматический телесериал "Мистер Корман". Главный герой киноленты мог бы стать рок-звездой, но преподает музыку в школе. При всей любви к своим ученикам он продолжает искать смысл жизни и счастье в мире, где не хватает ни того, ни другого.

"Псы из резервации"

9 августа на экраны выйдет комедийный сериал "Псы из резервации", в котором ставится вопрос жизни коренного населения США в резервациях. В центре сюжета окажутся 4 тяжелых подростки, которые решаются нарушить закон ради того, чтобы бежать в Калифорнии.

"Остров фантазий"

Это ребут одноименного сериала, который выходил в 1970-1980 годы. В нем речь пойдет о группе туристов, которые приезжают на тропический остров, чтобы их сокровенные желания осуществились. Но есть определенные нюансы, о которых они не знают.

"Девять идеальных незнакомцев"

18 августа на экраны выйдет художественный сериал по одноименному роману Лианы Мориарти с Николь Кидман в одной из главных ролей. На одном из курортов случайность связывает воедино жизни девяти совершенно не знакомых друг с другом людей, но с какой целью?

"В доме одни убийства"

31 августа состоится премьера криминальной комедии "В доме одни убийства", где сыграла Селена Гомес. В ней речь пойдет о троице людей, которые попадают в различные курьезные ситуации. Но в один момент они окажутся в самом центре преступления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, который фэнтезийный сериал Netflix решил закрыть.

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