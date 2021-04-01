Что смотреть в апреле: самые ожидаемые сериалы (ВИДЕО)



























































































Скорее всего, текущий апрель мы будем вынуждены провести на карантине. Но не стоит расстраиваться, в этом месяце киноманов ожидает множество увлекательных сериалов, которые помогут отвлечься и скрасят весенние вечера.

сериалы апрель 2021 (фото из открытых источников)

Соединенные Штаты Ала

Сегодня, 1 апреля стартует новый ситком под названием "Соединенные Штаты Ала". В нем пойдет речь о мужской дружбе между бывшим морским пехотинцем, который всячески старается приспособиться к гражданской жизни в родном городе Огайо, и афганским переводчиком, приехавшим в Америку, чтобы начать новую жизнь.

Они

Триллер с элементами хоррора выйдет на экраны 9 апреля. Сюжет сериала расскажет о жизни афроамериканской семьи, которая переехала в новый дом в комфортабельном районе. Только вот соседи новоселов такому переезду совсем не рады и сделают все, чтобы от них избавиться.

Невероятные

Этот сериал заявлен как самая громкая новинка сезона. "Невероятные" стартуют 12 апреля и расскажут о жизни в атмосферном викторианском Лондоне. Среди местных жителей появляются женщины, обладающие необычными способностями, но их дар не одобряет общество. И помимо того, что им нужно бороться со сверхъестественными существами и спасти планету, героиням приходится еще и бороться с противодействием со стороны полиции, поборников морали и местных жителей.

Мэйр с Исттауна

19 апреля зрителей ждет мини-сериал в детективном жанре, в главной роли со звездой "Титаника" Кейт Уинслет. Сюжет разворачивается в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине необходимо расследовать преступление, а параллельно с этим наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью после личной трагедии.

Берег москитов

Сериал выйдет 30 апреля и в нем будет рассказана история эксцентричного изобретателя, который продает дом и увозит свою семью в Центральную Америку, на Берег Москитов, чтобы построить в самом сердце джунглей фабрику по производству льда. Там его ждут конфликты с семьей, местным священником и природой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими киноновинками нас порадовал март.

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