Что посмотреть в ноябре: ТОП- 5 сериалов, достойных внимания

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Светлана Шкурупий
Если не знаете, чем заняться ноябрьскими вечерами, тогда ловите подборку новых сериалов, которые придутся по вкусу любому киноману. На стриминговых платформах выйдет в этом месяце множество новинок, вот ТОП-5 из них.
"Паранормальное" (4 сезон)
С 5 ноября на стриминговой платформе Netflix стартует четвертый сезон хоррор-сериала "Паранормальное". В сюжет киноленты заложена серия романов египетского писателя Ахмеда Халеда Тауфика. Главный героем сериала является циничный профессор, который столкнулся со сверхъестественным явлением и это полностью поменяло его жизнь.
"Учительница" (1 сезон)
10 ноября состоится премьера американского мини-сериала "Учительница". Сюжет закручивается вокруг миловидной преподавательницы Клэр, которая вступает в сексуальную связь со своим учеником. Она даже не подозревает, к чему может привести ее любовная интрижка.
Корона (4 сезон)
16 ноября на экраны выходит новый сезон исторического драматического телесериала "Корона", который расскажет нам о периоде 1979-1990 годов, затронув свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы, а также рождение их сыновей. Также в четвертом сезоне появится персонаж Маргарет Тетчер.
"Черный нарцисс" (1 сезон)
Премьера мини-сериала по роману Румер Годден состоится 23 ноября. В киноленте идет речь о католических монахинях, которые хотят создать монастырь в Гималаях. Но соблазны, с которыми они столкнутся там, начинают "подрывать" их веру.
"Стюардесса" (1 сезон)
В конце месяца, 26 ноября, телезрители увидят новый детективный сериал-триллер "Стюардесса", где главную роль сыграла звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко. Главная героиня просыпается в постели с трупом мужчины и ничего не помнит о событиях прошлой ночи. Девушка не знает, связана ли она с убийством, и ей придется разобраться в случившемся.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вышел трейлер нового сериала по бестселлеру Стивена Кинга
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