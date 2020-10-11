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Вышел трейлер нового сериала по бестселлеру Стивена Кинга

Премьера сериала должна состояться в декабре

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Книги "Короля ужасов" Стивена Кинга пользуются большой популярность, поэтому не удивительно, что многие из них были экранированы. В сети появился трейлер десятисерийного американского сериала "Противостояние", снятого по роману писателя. Видеоролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы CBS All Access и собрал уже более 983 тыс. просмотров.

Вышел трейлер нового сериала по бестселлеру Стивена Кинга

Кадр из фильма "Противостояние"

Режиссером проекта выступил 41-летний Джон Буш, известен такими работами, как "Виноваты звезды" и "Новые мутанты". Вместе с Бенжамином Кэвеллом он еще является автором сценария и продюсером киноленты.

Сериал рассказывает о последствиях страшного вируса, который вырвался из американской секретной лаборатории, и уничтожил 99% человечества. Но есть и выжившие, разделенные на два табора. Одни следуют за "черным человеком", которого считают посланником дьявола, а другие — за матушкой Эбигейл, которая исполняет волю Бога. Герои пытаются построить обновленное общество, но у каждого из лидеров свое видение нового государства.

К слову, премьера киноленты состоится 17 декабря 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фэнтези-фильма "Ведьмы".


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