logo
Русский Українська

BTC/USD

36493.16

ETH/USD

2808.56

LTC/USD

180.00

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Что посмотреть в июне: самые ожидаемые сериалы месяца
commentss НОВОСТИ Все новости

Что посмотреть в июне: самые ожидаемые сериалы месяца

Опубликован список самых ожидаемых сериалов 2021 года, которые выходят на экраны уже в этом месяце

6 июня 2021, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий
































Скоротать июньские вечера можно за просмотром интересного сериала, особенно, когда на улице плохая погода. Какие новинки ожидают киноманов в этом месяце?

Что посмотреть в июне: самые ожидаемые сериалы месяца

Что посмотреть в июне (фото из открытых источников)

"История Лизи" / Lisey's Story

Премьера этого драматического мини-сериала, основанного на романе "короля ужасов" Стивена Кинга, состоялась 4 июня. В нем рассказывается о женщине, жизнь которой переворачивается после потери мужа — известного писателя. Переживая трагедии, ей приходится отбиваться от назойливых литературных агентов, а также погрузиться в загадочное прошлое своего любимого и найти там секреты, к которым она была совсем не готова.

"Локи" / Loki

Совсем скоро, а именно 9 июня, на экраны выходит сериал "Локи", в главной роли с Томом Хиддлстоном, который сыграл хитрого скандинавского бога. В сюжете расскажут, куда делся Локи после того, как украл Тессеракт.  Оказывается, своим поступком он создал временную аномалию и вызвал внимание организации, которая отслеживает все изменения в пространстве и времени и следит за правильным ходом истории.

"Кевин может катиться ко всем чертям" / Kevin Can F ** k Himself

Американскую многосерийную драму, рассказывающую о женщине, которая устала терпеть мужа и пытается с этим что-то сделать, зрители смогут посмотреть 13 июня.  Главная героиня устала быть второстепенным персонажем в своей же семье и начинает бунтовать. Но сможет ли Эллисон справиться со всеми проблемами?

"Физкультура" / Physical

Этот сериал выйдет на экраны 18 июня и перенесет зрителей в модные 80-е. В центре истории — тихая домохозяйка Шейла Рубин, которая вынуждена жить в тени своего мужа, вечно пропадающего на работе. Однако скучное размеренную жизнь Шейлы меняет случай, когда она открывает для себя мир аэробики. Физические нагрузки помогают женщине не только уйти от собственных проблем, но и превратить новое увлекательное хобби в прибыльный бизнес.

 

"Секс / Жизнь" / Sex / Life

Это комедийный сериал, основан на реальной истории, описанной в мемуарах Б. Б. Истон "44 раздела о четырех мужчин" стартует 25 июня. В нем пойдет речь о жене и мать двоих детей, которая живет с семьей в маленьком неприметном городке и откровенно скучает в длительном браке, где страсти давно уже нет. В качестве развлечения она начинает вести дневник, где не сдерживает себя в воспоминаниях о своей мятежной юности и описывает эротические фантазии. Однажды заметки женщины попадают в руки ее мужа и навсегда меняют жизнь пары, позволяя полностью пересмотреть отношения.

Что посмотреть в июне: самые ожидаемые сериалы месяца - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сериал Netflix решил закрыть после первого сезона.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/shho-dyvytys-u-chervni-najochikuvanishi-serialy-misyaczya/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ