Что посмотреть в июне: самые ожидаемые сериалы месяца

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Что посмотреть в июне (фото из открытых источников)

"История Лизи" / Lisey's Story

Премьера этого драматического мини-сериала, основанного на романе "короля ужасов" Стивена Кинга, состоялась 4 июня. В нем рассказывается о женщине, жизнь которой переворачивается после потери мужа — известного писателя. Переживая трагедии, ей приходится отбиваться от назойливых литературных агентов, а также погрузиться в загадочное прошлое своего любимого и найти там секреты, к которым она была совсем не готова.

"Локи" / Loki

Совсем скоро, а именно 9 июня, на экраны выходит сериал "Локи", в главной роли с Томом Хиддлстоном, который сыграл хитрого скандинавского бога. В сюжете расскажут, куда делся Локи после того, как украл Тессеракт. Оказывается, своим поступком он создал временную аномалию и вызвал внимание организации, которая отслеживает все изменения в пространстве и времени и следит за правильным ходом истории.

"Кевин может катиться ко всем чертям" / Kevin Can F ** k Himself

Американскую многосерийную драму, рассказывающую о женщине, которая устала терпеть мужа и пытается с этим что-то сделать, зрители смогут посмотреть 13 июня. Главная героиня устала быть второстепенным персонажем в своей же семье и начинает бунтовать. Но сможет ли Эллисон справиться со всеми проблемами?

"Физкультура" / Physical

Этот сериал выйдет на экраны 18 июня и перенесет зрителей в модные 80-е. В центре истории — тихая домохозяйка Шейла Рубин, которая вынуждена жить в тени своего мужа, вечно пропадающего на работе. Однако скучное размеренную жизнь Шейлы меняет случай, когда она открывает для себя мир аэробики. Физические нагрузки помогают женщине не только уйти от собственных проблем, но и превратить новое увлекательное хобби в прибыльный бизнес.

"Секс / Жизнь" / Sex / Life

Это комедийный сериал, основан на реальной истории, описанной в мемуарах Б. Б. Истон "44 раздела о четырех мужчин" стартует 25 июня. В нем пойдет речь о жене и мать двоих детей, которая живет с семьей в маленьком неприметном городке и откровенно скучает в длительном браке, где страсти давно уже нет. В качестве развлечения она начинает вести дневник, где не сдерживает себя в воспоминаниях о своей мятежной юности и описывает эротические фантазии. Однажды заметки женщины попадают в руки ее мужа и навсегда меняют жизнь пары, позволяя полностью пересмотреть отношения.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сериал Netflix решил закрыть после первого сезона.

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