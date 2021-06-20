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Что посмотреть в День отца: ТОП-5 легких комедий

Опубликован список легких и увлекательных комедий на особую тему отношений родителей и детей, который подойдут для семейного просмотра в День отца

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине и мире отмечается День отца, в этом году его празднование приходится на 20 июня. В связи с этим, издание "Комментарии" подготовило подборку легких фильмов об отношениях родителей и детей, которые отлично подойдут для семейного просмотра. 

Что посмотреть в День отца: ТОП-5 легких комедий

что посмотреть в День отца (фото из открытых источников)

Оптом дешевле (2003 год)

Супружеской паре Тому и Кейт Бейкерам судьба уготовила не один подарок... Ребята полюбили друг друга еще в школьные годы, женились и завели...двенадцать детей! Большая семья — это прекрасно, но нужно помнить, что каждый ребенок нуждается во внимании и присмотре.

Миссис Даутфайр (1993 год)

После болезненного развода заботливый отец, пытаясь найти возможность общаться с детьми, и находит смелое и необычное решение проблемы. Он переодевается в шотландскую няню и устраивается на работу к бывшей жене

Отец невесты (1991 год)

Для дочери предстоящая свадьба — самое торжественное и волнующее событие в жизни. Для ее любящего отца — сумасшедший дом. Во-первых, он расстается со своим обожаемым ребенком. Во-вторых, с немалой суммой денег.

Дежурный папа (2003 год)

Фила и Чарли увольняют с работы из крупной корпорации. И теперь они сами должны сидеть со своими сыновьями, поскольку оплачивать счета дорогого детского центра уже просто не на что. Помучавшись несколько недель со своими детьми, папаши настолько увлеклись этим занятием, что решили открыть свой центр для пребывания детей.

Почему он? (2016 год)

Каждому отцу трудно мириться с тем, что его любимая дочь выросла и теперь живет собственной взрослой жизнью. Так случилось и с нашими героями. Заботливый папа решил сделать дочке сюрприз, и приехать в гости на выходные. Девушка радо встречает близких и знакомит со своим молодым человеком, симпатичным и очень обеспеченным, но весьма неформальным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы 2021 года стали лучшими по версии The Guardian.


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