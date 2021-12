Что посмотреть в декабре: ТОП-5 новых сериалов

Последний месяц 2021 года будет богатым на различные киноновинки, которые помогут расслабиться и скрасить зимние вечера. Запасайтесь попкорном и ловите подборку новых сериалов.

Что посмотреть в декабре (фото из открытых источников)

Гарлем/ Harlem

З декабря стартовал американский комедийный сериал "Гарлем", в котором идет речь о женской дружбе и познании жизни. Сюжет рассказывает о четырех подругах – певице, дизайнере, предпринимателе и профессорке, которые пытаются достойно встретить все сюрпризы судьбы, найти любовь, построить отношения и понять, как их гармонично сочетать с карьерой.

И просто так/ And just like that

Сегодня, 9 декабря, на экраны вышла долгожданная комедийная драма, сиквел популярного сериала "Секс в большом городе". Несмотря на жаркие обсуждения шоу, о сюжете до сих пор известно ничтожно мало. Продюсеры до последнего держат интригу. Но известно то, что главным героиням уже за 50, но они выглядят такими же амбициозными, гламурными и веселыми, как и двадцать лет назад.

Станция одиннадцать/ Station Eleven

Фантастический сериал по одноименному роману Эмили Сент-Джон Мандел зрители увидят 16 декабря. Действия картины происходят в постапокалиптическом мире после последствий вирусной пандемии. В сериале после страшной эпидемии гриппа вымерло 99% человечества, и теперь выжившие пытаются отстроить все заново.

С любовью/ With Love

А через день, 17 декабря, стартует сериал "С любовью", который рассказывает о трогательном семейном дуэте — сестре и брате — Лили и Хорхе Диас, просто ищущих обычного счастья в жизни. Лили только что рассталась с парнем и теперь находится в поисках истинной любви. А Хорхе встретил наконец-то достаточно хорошего мужчину, чтобы познакомить его с семьей. Каждый эпизод шоу посвящен отдельному празднику, во время которого и разворачиваются события в течение года.

Предшественница/ The Girl Before

19 декабря выйдет мини-сериал, основанный на одноименной книге Дж.П. Делейни. В нем рассказывается о девушке по имени Джейн, которая после недавней личной трагедии стремится начать жизнь с чистого листа. Она переезжает в сказочный дом в Лондоне, который любезно предлагает арендовать его эксцентричный владелец — архитектор Эдвард Монкфорд. Его предложение кажется слишком привлекательным, чтобы отказаться. Но впоследствии Джейн начинает смущать жизнь в имении, пугающем ее странными воспоминаниями.

