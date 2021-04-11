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Что посмотреть: ТОП-5 комедий для хорошего вечера (ВИДЕО)

Опубликован список смешных фильмов, которые помогут вам отвлечься и скрасят время на карантине

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий








































Воскресенье – отличный повод отдохнуть и провести вечер дома за просмотром интересных комедий, которые уже собраны в нашей сегодняшней подборке. Выбирайте понравившийся фильм и наслаждайтесь уютным вечером с друзьями.

Что посмотреть: ТОП-5 комедий для хорошего вечера (ВИДЕО)

Подборка веселых фильмов (фото из открытых источников)

Каникулы (2015 год)

Главный герой Расти Гризвольд решает, что нужно как-то сблизить свою семью и наладить в ней отношения, поэтому организовывает совместный отпуск.

Он хочет отправиться со своей женой и детьми в такой же тур, в какой он когда-то отправился со своим отцом. Ради приключений глава семейства приобрел новый автомобиль и много времени потратил на планирование. Однако далеко не все пойдет по плану.

Шпион (2015 год)

Шпионская комедия, не лишенная типичного для боевиков экшена. В центре фильма — Сьюзан Купер, с детства мечтающая стать секретным агентом.

Ради своей цели женщина пошла работать в ЦРУ, но уже не первый год занимает там мелкую должность. Внезапно наступает ее звездный час: женщина может покинуть офис и заняться шпионской работой. Однако делает она это крайне эксцентрично.

Не та девушка (2020 год)

Главный герой Тим Моррис приглашает женщину своей мечты Мисси на гавайский курорт, где его компания собирается весело провести корпоратив. Однако отправив сообщение, он слишком поздно понимает, что написал совсем другой Мисси с кошмарного свидания вслепую.

За бортом (2018 год)

Это ремейк одноименного романтического фильма 1987 года. В центре сюжета — самовлюбленный и эгоистичный Леонардо Монтенегро, который однажды вываливается за борт своей яхты.

После падения он теряет память и попадает в больницу. Разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить ему за хамство, уверяет его, что он — ее муж и отец троих детей.

Притворись моей женой (2011 год)

Дэнни — успешный врач, который по глупости рассказывает своей невесте, что он был женат и у него двое детей (что не является правдой). Чтобы не выглядеть обманщиком, Дэнни уговаривает свою ассистентку притвориться его женой...

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие небанальные фильмы можно посмотреть вечером.


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