Что посмотреть: ТОП-5 фильмов для хорошего настроения



























































































Локдаун и морозная погода явно указывают на то, что эти выходные лучше провести дома, попивая горячий чай за просмотром интересных фильмов. Если хотите немного расслабиться и посмеяться, издание "Комментарии" собрало для вас подборку хороших комедий.

фильмы для хорошего настроения / фото: : Getty Images/iStockphoto / TARIK KIZILKAYA

Каникулы

Комедия о сумасшедшем отпуске семейки Гризвольдов. Что будет, если скучный мужчина решит проехать вместе со своей семьей сквозь всю Америку? Правильно — каникулы, которые никто из них никогда не забудет.

Видели ночь

В центре событий оказывается молодой человек по имени Мартин. Парень он неплохой, но слегка ленивый, поэтому красотка Джинни решает его бросить. После разрыва Мартин впадает в депрессию, но однажды на пороге его дома появляется мистер Галло — строгий папаша его бывшей, которые потерял связь с дочерью и не знает куда она пропала. Несмотря на все отговорки, мистер Галло вовлекает Мартина в бесшабашное ночное приключение, чтобы тот помог отыскать его дочь.

Не та девушка

Комедийный фильм 2020 года, в которой сыграл Дэвид Спейд. Главный герой, отправляясь на корпоратив на Гавайи, по ошибке приглашает с собой не красивую и умную девушку, с которой познакомился в аэропорту, а очень странную, взбалмошную и неадекватную особу. Из-за этой ошибки его отдых на Гавайях пройдет не так, как планировалось.

Красотка на всю голову

Американская комедия о застенчивой толстушке Рене, жизнь которой в корни меняется после того, как она падает с велотренажера и ударяется головой. Девушка уверена, что Вселенная ее услышала и превратила в стройную красотку, правда, это только в ее голове, а на самом деле, ее внешность ни капли не изменилась.

Ночные игры

Увлекательная комедия о компании друзей, которые обожают различные игры. Однажды они принимают участие в подставном "убийственном" квесте, правда вскоре он выходит за рамки розыгрыша, и друзья впутываются в одну неприятную историю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы были признаны лучшими в этом десятилетии.

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