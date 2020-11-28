30 лучших фильмов десятилетия - исследование

Хотите посмотреть что-нибудь интересное на выходных? Это 30 лучших фильмы с 2010-х, согласно опросу проведенному журналом Cnet. Некоторые, вероятно, не согласятся с результатами опроса, но многие из этих фильмов действительно заслуживают внимания.

Кадр из фильма "Прочь"

1. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

2. Человек паук (2018)

3. Отрочество (2014)

4. Прочь (2017)

5. Леди Берд (2017)

6. Фаворит (2018)

7. Рома (2018)

8. Черная пантера (2018)

9. Ex Machina (2015).

10. Мастер (2012)

11. Ее (2013)

12. Лунный свет (2016)

13. Социальная сеть (2010)

14. Драйв (2011)

15. Форма воды (2017)

16. Мстители: Война бесконечности (2018)

17. Начало (2010)

18. Birdman (2014)

19. В центре внимания (2015)

20. История игрушек 3 (2010)

21. Наследственный (2018)

22. Что мы делаем в тени (2015)

23. 12 лет раба (2013)

24. Хлыст (2014)

25. Аннигиляция (2018)

26. Зови меня своим именем (2017)

27. Ведьма (2016)

28. Охота на диких людей (2016)

29. Звёздные войны: Пробуждение силы (2015).

30. Чудо-женщина (2017)

Если у вас закончился список фильмов, смело выбирайте одну из вышеперечисленных картин.

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