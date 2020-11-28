kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.11.2020

BTC/USD

17725.43

ETH/USD

542.74

LTC/USD

74.33

НБУ 28.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы 30 лучших фильмов десятилетия - исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

30 лучших фильмов десятилетия - исследование

Журнал Сnet составил рейтинг из 30 лучших фильмов десятилетия

сегодня, 22:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Хотите посмотреть что-нибудь интересное на выходных? Это 30 лучших фильмы с 2010-х, согласно опросу проведенному журналом Cnet.  Некоторые, вероятно, не согласятся с результатами опроса, но многие из этих фильмов действительно заслуживают внимания.

30 лучших фильмов десятилетия - исследование

Кадр из фильма "Прочь"

1. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

2. Человек паук (2018)

3. Отрочество (2014)

4. Прочь (2017)

5. Леди Берд (2017)

6. Фаворит (2018)

7. Рома (2018)

8. Черная пантера (2018)

9. Ex Machina (2015).

10. Мастер (2012)

11. Ее (2013)

12. Лунный свет (2016)

13. Социальная сеть (2010)

14. Драйв (2011)

15. Форма воды (2017)

16. Мстители: Война бесконечности (2018)

17. Начало (2010)

18. Birdman (2014)

19. В центре внимания (2015)

20. История игрушек 3 (2010)

21. Наследственный (2018)

22. Что мы делаем в тени (2015)

23. 12 лет раба (2013)

24. Хлыст (2014)

25. Аннигиляция (2018)

26. Зови меня своим именем (2017)

27. Ведьма (2016)

28. Охота на диких людей (2016)

29. Звёздные войны: Пробуждение силы (2015).

30. Чудо-женщина (2017)

Если у вас закончился список фильмов, смело выбирайте одну из вышеперечисленных картин. 

Ранее "Комментарии" писали, чем отличаются 11 лучших вакцин от Covid в мире, по данным ВОЗ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnet.com/news/the-30-best-films-of-the-decade-ranked/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ