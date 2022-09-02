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Что посмотреть на выходных на этой неделе. Премьеры сериалов и фильмов

Приближаются выходные, а вместе с тем свободное время для просмотра сериалов и фильмов.

сегодня, 10:30
Автор:

Slava Kot
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На этой неделе в мире кино прошло несколько ярких премьер. Одна из самых громких – это выход самого дорогого сериала "Властелин колец: Кольца власти". Итак, что можно посмотреть на выходных.

Что посмотреть на выходных на этой неделе. Премьеры сериалов и фильмов

Что посмотреть на выходных на этой неделе. Премьеры сериалов и фильмов

"Властелин колец: "Кольца власти" — самое дорогое фэнтези

2 сентября состоялась премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" основанного на произведениях культового писателя в жанре фэнтези Джона Толкина. Выход сериала состоялся через 20 лет после премьерного показа фильма "Властелин колец". Сериал перенесет зрителей в период относительного мира в Средиземье, где мы проследим судьбы известных и новых героев. Уже доступны два первых эпизода сериала.


"Самаритянин" - Сильвестр Сталлоне снова в кино

Сильвестр Сталлоне возвращается забытым супергероем в новом фильме Самаритянин. Подросток Сэм одержим Самаритянином, супергероем, пропавшим двадцать лет назад после последней битвы со своим злым братом-близнецом. Парень убежден, что его кумир совсем не умер и все еще где-то живет. Однажды его внимание привлекает молчаливый сосед. Может ли быть так, что Самарянин живет рядом с ним?


"Приглашение" – главная задача выжить

После смерти матери, Эви делает анализ ДНК и обнаруживает пропавшего двоюродного брата, о существовании которого она не знала. Женщина приглашена новой семьей на роскошную свадьбу в английской местности. Однако вскоре Эви оказывается вовлеченной в ужасные обставили, когда открывает запутанные тайны истории своей семьи.

Также можно посмотреть следующие эпизоды громкой премьеры лета — сериала "Дом Дракона".

Ранее портал "Комментарии" писал о том, как украинские военные уничтожают российских оккупантов. Это также интересное развлечение для просмотра на выходных.



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