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Что посмотреть: Билл Гейтс посоветовал три сериалы Netflix

Билл Гейтс признался, что подсел» на стриминговые сервисы

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий
























Американский миллиардер Билл Гейтс признался, что в свободное время любит не только читать книги, но и смотреть сериалы. В недавнем своем интервью он назвал три киноленты от стриминговой платформы Netflix, которые ему очень понравились и порекомендовал их к просмотру всем.

Что посмотреть: Билл Гейтс посоветовал три сериалы Netflix

Что советует посмотреть Билл Гейтс (фото из открытых источников)

Соучредитель Microsoft рассказал, что "подсел" на стриминговые сервисы и однажды не заметил, как прошло 4 часа. А все потому, что увлекся следующими сериалами:

"Люпен"

Французский сериал в главной роли с Омаром Си за короткое время стал лидером по просмотрам на Netflix. Сюжет рассказывает о профессиональном воре, который вдохновлен литературным персонажем Арсеном Люпеном — героем новелл Мориса Леблана. Главный герой умело использует свои знания, чтобы узнать правду о краже дорогого украшения, за которое в свое время посадили за решетку его отца. Кинолента уже продлена на второй сезон.

"Американская семейка"

Предприниматель признался, что смотрел этот сериал вместе со своей семьей и он входит в число его фаворитов. "Американская семейка" — это остроумная комедия с современным взглядом на семейные узы, но сохранившая старомодную душевность. Это псевдодокументальный взгляд на сложную жизнь и любовь трех типичных американских семей.

  

"Американцы"

Драматический сериал, рассказывающий историю о двух российских шпионах, которые под видом американцев заселились в пригород Вашингтона в период холодной войны. Билл Гейт высоко оценил концовку киноленты и назвал сериал одним из лучших за последние годы.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы можно посмотреть на 8 Марта.


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Источник: https://www.revistagq.com/noticias/articulo/bill-gates-series-favoritas-recomendaciones
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Обусуждения

serg

сегодня, 18:39

Пусть сам смотрит это мусор зашкварный. Не думал что он такой лицемерный идиот

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