Про любовь и не только: ТОП-5 лучших фильмов к 8 Марта



























































































В преддверии Международного женского дня, наше издание подготовило подборку интересных фильмов, которые затронут самые тонкие струны женской души. В подборке есть киноленты на любой вкус: автобиографические истории, комедии, драма и прочее.

что посмотреть на 8 Марта / Фото: freepik

Ешь, молись, люби (2010)

Художественный фильм об успешной женщине Элизабет Гилберт, у которой есть все: муж, большой дом и работа. Но в один момент она понимает, что живет не той жизнью, какой хочет. Элизабет решает кардинально все изменить и отправляется в путешествие, чтобы познать себя и открыть новые возможности.

Джой (2015)



Трагикомедийный фильм в главной роли с Дженнифер Лоуренс (Джой), основанный на реальной истории одной из самых успешных женщин-предпринимателей США. Он рассказывает историю непростой жизни матери-одиночки, которая благодаря своей целеустремленности и вере в свое дело смогла достигнуть невероятного успеха.

Красивая на всю голову (2018)

Легкая комедия, которая помогает расслабиться, но в тоже время учит женщин любить и принимать себя такими, какие они есть. В центре сюжета Рене Беннетт — неуверенная и закомплексованная девушка, которая однажды падает с тренажера и ударяется головой, но этот неприятный инцидент кардинально меняет ее жизнь.

8 женщин (2002)

Фильм, показывающий женщин во всем их многообразии — со всеми их прекрасными достоинствами и милыми недостатками. По сюжету 8 женщин собираются для празднования рождества в семейном поместье, но обнаруживают, что его хозяин убит. И дамы начинают расследование.

Улыбка Мони Лизы

Художественный фильм, рассказывающий историю учительницы-феминистки Кэтрин Энн Уотсон, которая начинает преподавать в консервативном женском колледже. Она призывает учениц поверить в себя, учиться, чтобы создать профессиональную карьеру и самим обеспечить свое будущее. Но не все разделяют ее методы воспитания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стоит подарить женщинам на 8 марта.

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