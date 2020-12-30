Автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года

Язык
Coinspot 30.12.2020
BTC/USD
28765.95
ETH/USD
752.77
LTC/USD
128.54
НБУ 30.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
72-летний американский писатель-фантаст, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому сняли сериал "Игры престолов", Джордж Мартин рассказал, какой сериал 2020 года понравился ему больше всего.
Джордж Мартин / фото: Chris Pizzello/Invision/AP
В своем блоге писатель рассказал, что его очень впечатлил драматический мини-сериал "Ход королевы", премьера которого состоялась в октябре. Джордж Мартин отметил, что является поклонником Скотта Фрэнка, который создал эту замечательную кинокартину.
Писатель рассказал, что также увлекается шахматами и даже хотел посвятить жизнь этой игре, но потом выбрал писательство. Сериал "Ход королевы" пробудил в нем воспоминания о своих юных годах и напомнил о любви.
Напомним, ранее "король ужасов", писатель Стивен Кинг признался, что драма "Ход королевы" также его очень сильно впечатлила и стала его любимым сериалом 2020 года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная американская стриминговая платформа Netflix назвала киноленту "Ход королевы" самой популярной в текущем году. За 28 дней с момента премьеры ее увидело 62 млн зрителей и просмотры продолжали быстро возрастать. Сериал обошел даже триллер "Рэтчед", который лидировал в начале октября этого года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости