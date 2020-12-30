Автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года

72-летний американский писатель-фантаст, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому сняли сериал "Игры престолов", Джордж Мартин рассказал, какой сериал 2020 года понравился ему больше всего.

Джордж Мартин / фото: Chris Pizzello/Invision/AP

В своем блоге писатель рассказал, что его очень впечатлил драматический мини-сериал "Ход королевы", премьера которого состоялась в октябре. Джордж Мартин отметил, что является поклонником Скотта Фрэнка, который создал эту замечательную кинокартину.

"Это адаптация романа Уолтера Трэвиса о шахматном вундеркинде 60−70-х годов. Очень точная адаптация очень сильного романа, прекрасно написанная, сыгранная и срежиссированная. Я думаю, вам понравится. Если есть на свете справедливость, сериал должен побороться за награды", — написал он.

Писатель рассказал, что также увлекается шахматами и даже хотел посвятить жизнь этой игре, но потом выбрал писательство. Сериал "Ход королевы" пробудил в нем воспоминания о своих юных годах и напомнил о любви.

"Две мои первые большие влюбленности были связаны с девушками, которых я встретил в шахматном клубе", — поделился Джордж Мартин.

Напомним, ранее "король ужасов", писатель Стивен Кинг признался, что драма "Ход королевы" также его очень сильно впечатлила и стала его любимым сериалом 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная американская стриминговая платформа Netflix назвала киноленту "Ход королевы" самой популярной в текущем году. За 28 дней с момента премьеры ее увидело 62 млн зрителей и просмотры продолжали быстро возрастать. Сериал обошел даже триллер "Рэтчед", который лидировал в начале октября этого года.

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