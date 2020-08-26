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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Американские кинокритики объявили бойкот новому фильму от Disney
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Американские кинокритики объявили бойкот новому фильму от Disney

Предпросмотр не состоялся

сегодня, 16:27
Автор:

Любовь Блажко

Американские кинокритики и журналисты наотрез отказались идти на пресс-показ нового фильма "Новые мутанты". Все дело в том, что Disney пренебрег правилами защиты от коронавируса. Об этом сообщает издание glavred.

Первая возникшая проблема - организаторы не сочли нужным соблюдать социальную дистанцию в рассадке посетителей в зале. Вторая – компания Disney не стала выдавать промо-копии фильма для журналистов. Раньше это допускалось, но учитывая ситуацию сейчас, пресса должна подвергать себя опасности, чтобы написать рецензию. 

Американские кинокритики объявили бойкот новому фильму от Disney

Американские кинокритики объявили бойкот новому фильму от Disney. Фото: unsplash. Дениз Янс.

Перспектива выходит очень сомнительная, поэтому многие издания высказали свое мнение о том, что здоровье их сотрудников гораздо важнее. Также они акцентировали внимание на том, что посещать кинотеатры пока довольно небезопасно. 

"Сейчас есть большая вероятность, что вы заболеете. Это риск. Мы будем рецензировать только те фильмы, с которыми наши авторы могут ознакомиться безопасно - в рамках спецпоказа с социальной дистанцией или в цифровом формате. Это относится ко всем авторам. Даже к тем, кто готов пойти в кино. Мы не готовы рисковать ради прибыли ", - заявил А. А. Дауд с AV Club. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что  запустилась онлайн-база украинского короткометражного кино


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