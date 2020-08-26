Ukrainian Short Films – первая украинская база короткометражного кино, в которой можно найти картины от украинских режиссеров. Сейчас в ней приблизительно полсотни фильмов, но в скором времени выбор фильмов увеличится. Об этом пишет издание detector.media.

Целью создания этой базы является популяризация украинского кино на международном рынке. Организаторы уверены в том, что это значительно облегчит диалог между украинским кино и мировыми культурными институциями.

Запустилась онлайн-база украинского короткометражного кино. Фото: unsplash. Авель Чукланов

"Десятки и сотни украинских короткометражных фильмов, прогремевших на кинофестивалях, или растворялись в небытии, или выкладывались на YouTube, где также терялись и со временем исчезали. Создание базы украинского кино призвано решить эту проблему", - рассказывает Александр Телюк, контент-менеджер Ukrainian Short Films.

Украинские режиссеры могут абсолютно бесплатно разместить свои работы на этом ресурсе. Сейчас база доступна на украинском языке, но уже в начале сентября станет доступной и англоязычная версия сайта.

Перед тем, как пользоваться базой, критикам или режиссерам необходимо пройти аккредитацию на платформе Big Short.





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