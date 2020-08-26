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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Запустилась онлайн-база украинского короткометражного кино
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Запустилась онлайн-база украинского короткометражного кино

Вскоре база пополнится новыми работами

сегодня, 15:49
Автор:

Любовь Блажко

Ukrainian Short Films – первая украинская база короткометражного кино, в которой можно найти картины от украинских режиссеров. Сейчас в ней приблизительно полсотни фильмов, но в скором времени выбор фильмов увеличится. Об этом пишет издание detector.media

Целью создания этой базы является популяризация украинского кино на международном рынке. Организаторы уверены в том, что это значительно облегчит диалог между украинским кино и мировыми культурными институциями. 

Запустилась онлайн-база украинского короткометражного кино

Запустилась онлайн-база украинского короткометражного кино. Фото: unsplash. Авель Чукланов

"Десятки и сотни украинских короткометражных фильмов, прогремевших на кинофестивалях, или растворялись в небытии, или выкладывались на YouTube, где также терялись и со временем исчезали. Создание базы украинского кино призвано решить эту проблему", - рассказывает Александр Телюк, контент-менеджер Ukrainian Short Films.

Украинские режиссеры могут абсолютно бесплатно разместить свои работы на этом ресурсе. Сейчас база доступна на украинском языке, но уже в начале сентября станет доступной и англоязычная версия сайта. 

Перед тем, как пользоваться базой, критикам или режиссерам необходимо пройти аккредитацию на платформе Big Short. 


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