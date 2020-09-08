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Яркая осень: какие головные уборы сейчас в моде

Они не только подчеркнут образ, но и согреют в прохладные дни

сегодня, 15:52
Автор:

Любовь Блажко

Эта осень может стать стильной и незабываемой, если заранее продумать осенние образы. В этом сезоне никак нельзя обойтись без оригинальных головных уборов, потому что это настоящий тренд этой осени. Шляпки, береты, кепки, бейсболки и даже косынки – все это станет незаменимым дополнением к вашему образу. Об этом пишет издание karavan.

Яркая осень: какие головные уборы сейчас в моде

Яркая осень: какие головные уборы сейчас в моде. Фото: unsplash.

Специалисты рекомендуют носить головной убор под цвет одежды. А самым оптимальным считается вариант, когда береты или шляпки повторяют узоры и текстуру вашего наряда.

Если говорить о шляпках, то лучше отдать предпочтение спокойным оттенкам: бежевому, молочному, светло-серому и белому. Но при желании можно приобрести и яркий вариант этого головного убора. Также дизайнеры советуют поэкспериментировать, попробовав подобрать шляпку под свой макияж.

Кепки, бейсболки и береты никогда не теряют своей актуальности и удобны тем, что их можно носить как с классическим стилем, так и со спортивным. Специалисты любят их за то, что можно пробовать абсолютно разные сочетания. Например, под коктейльное платье подобрать кепку в мужском стиле. 

Chriistian Dior и Marc Jacobs предлагают модницам носить косынки, закрыв лоб и завязав их сзади. Также рекомендуется дополнять такой оригинальный головной убор выразительными черными стрелками.

А вот повязки можно носить как с собранными, так и с распущенными волосами. Главное, чтобы они были из той же ткани, что и сам наряд. 


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