Юбка – незаменимый элемент женского гардероба. Она помогает чувствовать себя женственно и стильно, подчеркивая ежедневные образы. О том, какие юбки будут в тренде этой осенью пишет издание obozrevatel.

Джинсовая юбка – ее точно хоть раз одевала каждая модница. И новый осенний сезон не будет исключением: джинсовый вариант юбки можно сочетать почти со всем, что есть в гардеробе. И футболки, и свитера, и блузы – подойдет абсолютно все. А из обуви под нее лучше выбрать кроссовки или кеды.

Осень 2020: какие юбки будут в моде. Фото: unsplash.

Также в моду возвращается юбка плиссе. Она отлично сочетается с кожаной курткой и массивной обувью. Для завершения образа можно использовать аксессуары крупных размеров и очки.

Юбка-карандаш никогда не теряет свою актуальность, поскольку хорошо садится на талию и скрывает все недостатки. Также она удобна тем, что ее можно носить как с классическими туфлями, так и с кедами.

Юбка слип хоть и новый тренд, но она уже успела покорить множество девушек. Такой фасон позволяет сочетать несочетаемое: комбинировать классику со спортивной обувью.

Юбка на запах когда-то была очень популярна, и сейчас вновь возвращается в моду. Дизайнеры предлагают модели с средними и глубокими разрезами у бедра, которые будут крепиться при помощи пуговиц или завязок.





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