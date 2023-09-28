Впервые после серии скандалов Victoria's Secret проведет показ мод

После пятилетнего перерыва компания по продажам женского белья Victoria's Secret возвращается с новым шоу. Однако на этот раз показ мод будет сделан в необычной форме – 85-минутного документального фильма.

Эльза Хоск выходит на подиум во время показа мод Victoria's Secret. Фото: FILMMAGIC

Victoria's Secret Fashion Show – это одно из самых больших событий в мире моды. В течение 20 лет проходил ежегодный показ мод, в котором супермодели позировали в потрясающем нижнем белье и крыльями ангела на спине.

Однако в 2019 году компания Victoria's Secret попала в серию скандалов, повлиявших на рейтинги модного бренда и приведших к отмене популярного мероприятия. В частности, скандалы касались сексуальных притязаний к моделям, связи с Джеффри Эпштейн, который был осужден за сексуальные преступления, а также общей культурой женоненавистничества в компании.

Однако, после пятилетнего перерыва Victoria's Secret снова представила свое популярное шоу, которое будет доступно для просмотра в 50 странах мира на платформе Amazon Prime. В Victoria's Secret Fashion Show приняло участие 20 профессиональных дизайнеров одежды со всего мира. Для участия в показе мод от Victoria's Secret вернулись такие популярные модели как Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковский, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и Джиджи Хидад. Модный бренд также дополнил свой состав другими популярными именами, среди которых южносуданская модель Адут Акеч, трансгендерный ди-джей Хани Дижон и французская певица XL размера Yseult.

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