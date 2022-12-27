В чем встречать Новый 2023 год: советы стилиста

Не смотря на продолжающуюся военную агрессию со стороны РФ, которая не прекращается с 24 февраля, многие украинцы все же намереваются собраться за новогодним столом и загадать одно на всех желание — попросить о мире и прекращении войны.

Новый год/ Фото из открытых источников

Чтобы в новом году все получалось необходимо правильно его встретить и "задобрить" Черного Водяного Кролика, который согласно восточному календарю, станет символом наступающего 2023 года.

Так, специалисты отмечают, что Кролик — это спокойное животное, которое любит во всем сдержанность, гармонию и элегантность. Поэтому главное правило — это естественность. Откажитесь от ярких аксессуаров, кислотных цветов и излишней вычурности. Выбирайте такой наряд, который не будет сковывать движений и доставлять вам дискомфорт. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, свободному крою и однотонным спокойным оттенкам.

Наиболее подходящие цвета для встречи нового 2023 года — это черный, белый, серый и синий. Также можно выбрать наряд розового, красного, фиолетового, зеленого или коричневого цвета.

Из аксессуаров стилисты советуют выбрать: небольшие сумочки-клатчи, украшения из золота, серебра и натуральных камней, обручи и элегантные диадемы. Избегайте украшений с шипами и острыми заклепками, а также откажитесь от массивной некачественной бижутерии.

Избегай анималистического принта, а также меховых изделий и аксессуаров.



Выбирайте удобную обувь, которая не будет сковывать ваши движения. Рекомендуется отказаться от моделей из натуральной кожи.

Для празднования Нового 2023 года стилисты рекомендуют надеть:

- платье. Уместными в эту ночь будут модели с оборками, драпировкой, разрезами, асимметрией и необычным кроем. Можно также встретить праздник в черном платье, так как данный цвет очень нравится Кролику.

- комбинезон. Отлично подойдет модель свободного кроя из натурального шелка с "летящими", широкими брюками. Выбирайте длину макси.

- юбку. В моде прямые модели с узлом, драпировкой, лентами, асимметрией и разрезами, а также юбки с плиссировкой и запахом. Для праздничного застолья выбирайте модель средней длины или макси. Допускаются юбки с пайетками и металлическими переливами.

- брючный костюм. Специалисты советуют обратить внимание на однотонные, классические модели с необычными элементами и вкраплениями пайеток.

— топы. Обратите внимание на шелковые топы с тонкими бретелями, так как это беспроигрышный вариант. Допускается вышивка и пайетки. Также актуальны топы-бюстье и асимметричные модели с интересными деталями. — блузы и рубашки. В тренде модели с воланами, объемным воротником, рукавами-буфами и плиссировкой. Шелковые блузы и модели "на запах" с поясом также по-прежнему актуальны.

Трендовые элементы одежды:

— объемные рукава

- полупрозрачность

- воланы и оборки

- пайетки

- бельевой стиль

- асимметричный и нестандартный крой

Ранее "Комментарии" писали: Год Черного Кролика: что поставить на новогодний стол 2023 (ВИДЕО). Согласно восточному календарю, символом наступающего года станет Черный Водяной Кролик. Это животное очень ценит домашний уют, вкусные угощения, творческий подход к делам и внешнюю эстетику.

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