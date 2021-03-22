Уже не модно: пять главных антитрендов весны-2021

Несмотря на похолодание, на календаре уже весна и скоро мы сможем насладиться теплыми и солнечными деньками. А пока можно сделать ревизию в своем гардеробе и спрятать подальше вещи, которые признаны антитрендами этой весны. Какие предметы одежды попали в стоп-лист?

Что не стоит носить весной 2021 / Фото / Christian Vierig / Getty Images Entertainment / Getty Images

Приталенные пиджаки

В этом году в моде пиджаки в стиле оверсайз, которые не сковывают движений и хорошо сочетаются с любыми вещами. А вот от приталенных и облегающих моделей лучше отказаться, потому что такой фасон давно вышел из моды.

Велосипедки

Еще недавно велосипедки были на пике популярности, их носили такие известные модели, как Ирина Шейк и Хейли Бибер. Однако, этой весной такие облегающие шорты лучше сменить на бермуды — широкие брюки свободного покроя до колен, которые подходят для любого типа фигуры.

Слишком пестрые джинсы

Не покупайте в этом сезоне джинсы, которые расшиты бисером, стразами, пайетками, нашивками и прочими элементами декора, потому что вы обрекаете себя на модный провал. Отдайте предпочтение более сдержанным моделям.

Рубашка узкого кроя

Облегающие рубашки также признаны антитрендом весны-2021. Такой силуэт уже устарел, а на смену ему пришли эффектные модели с мужского плеча. Их можно сочетать с джинсами, базовыми брюками или юбками.

Кричащие лого

Не нужно открыто выражать свою любовь различным брендам, например, с помощью кричащей надписи Gucci на футболке. Да, это было в моде, но сейчас логомания утратила свою актуальность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цвета и оттенки будут на пике популярности весной-летом 2021 года.

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