Какие цвета будут популярны весной-летом 2021 года

Институт Pantone, регулярно занимающийся прогнозами в отношении цветовых трендов в мире, объявил оттенки, которые будут на пике популярности весной-летом 2021 года.

Какие цвета будут в моде весной 2021 / фото: Christian Vierig | Источник: Getty Images

Согласно прогнозам экспертов, модницам в будущем сезоне необходимо обратить внимание на более естественных и спокойные оттенки, которые будут делать образ нежным, женственным и гармоничным.

Представители института Pantone представили весеннюю палитру, в которой преобладают оттенки розового, сиреневого, зеленого, лавандового, бирюзового, желтого — словом, все, которые связаны с пробуждением природы и цветением.

Палитру "Летний букет" составляют "легкие", светлые оттенки в сочетании с экзотическим розовым и травянисто-зеленым.





В "опьяняющую" палитру вошли более яркие цвета, которые придадут вашему образу свежести, женственности и выразительности.





Палитра "Скачок напряжения" добавляет контрастов изысканным синим, кленово-красным, пурпурным и холодным оранжевым оттенками.





Отметим, что Институт цвета Pantone — компания, которая исследует и прогнозирует цветовые тренды в мире и рекомендует их компаниям-производителям, чтобы они использовали их в своих новых коллекциях и логотипах.

Напомним, представители Pantone заявили, что весной текущего года популярностью будут пользоваться яркие цвета, потому что люди устали от серых будней и депрессивного состояния, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Pantone назвала не один, а целых два главных цвета 2021 года. И по словам экспертов, в них заложен глубокий смысл.

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