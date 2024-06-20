logo

BTC/USD

65467.05

ETH/USD

3544.12

LTC/USD

75.10

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг мода Тайна джинсов разгадана: для чего нужен маленький карман
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайна джинсов разгадана: для чего нужен маленький карман

История создания маленького кармана в джинсах. Зачем его использовали, какое он имел значение в старые времена и сегодня.

сегодня, 16:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Джинсы стали незаменимым элементом гардероба многих из нас. Они удобны, стильны, универсальны и подходят практически ко всему. Однако, задумывались ли вы для чего нужен маленький карманчик на джинсах, расположенный спереди с правой стороны. Многие считают, что это место для ключей, зажигалки или презервативов. Но, какой же правильный ответ.

Тайна джинсов разгадана: для чего нужен маленький карман

Маленький карман в джинсах. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что люди сотни лет использовали похожую на джинсы одежду, однако именно 1873 год принято считать годом рождения джинсов. Их сшил американец Леви Штраус для простых рабочих. Они имели крепкую ткань, усиленные швы и сразу стали идеальной одеждой для рабочих.

Первые штаны имели четыре кармана – два спереди и два сзади. Однако впоследствии Леви Штраус добавил еще один небольшой карман спереди – который служил для карманных часов. В те времена большинство людей носили карманные часы в жилетке, однако это было неудобно и они могли легко выпасть. Поэтому маленький карманчик стал идеальным для карманных часов.

Впоследствии карманные часы сменились более практичными наручными ручными, а пятый карман постепенно начал уменьшаться. В конце концов часы туда больше никто не прятал, так что маленький карман спереди стал использоваться для хранения всевозможных мелочей.

Как объясняет историк Levi Strauss Трейси Панек компания сохраняет пятый карман для целостности дизайна.

"Карман для часов был оригинальным элементом наших синих джинсов, как и заклепки на наших карманах, пуговицы, изогнутые швы на заднем кармане и кожаная нашивка. Чтобы сохранить целостность раннего дизайна, Levi Strauss сохраняет карман для часов", — говорит Панек.

Сегодня мало, что можно положить в крошечный карман. Некоторые люди хранят там монеты или ключи, однако они могут давить в бедро. Другие рекомендуют класть туда презервативы, билеты или другие мелкие вещи, однако все эти вещи трудно вытащить из кармана. Поэтому лучше игнорировать пятый карман и рассматривать его как часть истории, которая до сих пор остается с нами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об одежде, которую не следует носить в самолете.

Также "Комментарии" писали, что на неделе моды в Италии моделей забросали мусором.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости