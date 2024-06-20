Тайна джинсов разгадана: для чего нужен маленький карман

Джинсы стали незаменимым элементом гардероба многих из нас. Они удобны, стильны, универсальны и подходят практически ко всему. Однако, задумывались ли вы для чего нужен маленький карманчик на джинсах, расположенный спереди с правой стороны. Многие считают, что это место для ключей, зажигалки или презервативов. Но, какой же правильный ответ.



Маленький карман в джинсах. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что люди сотни лет использовали похожую на джинсы одежду, однако именно 1873 год принято считать годом рождения джинсов. Их сшил американец Леви Штраус для простых рабочих. Они имели крепкую ткань, усиленные швы и сразу стали идеальной одеждой для рабочих.

Первые штаны имели четыре кармана – два спереди и два сзади. Однако впоследствии Леви Штраус добавил еще один небольшой карман спереди – который служил для карманных часов. В те времена большинство людей носили карманные часы в жилетке, однако это было неудобно и они могли легко выпасть. Поэтому маленький карманчик стал идеальным для карманных часов.

Впоследствии карманные часы сменились более практичными наручными ручными, а пятый карман постепенно начал уменьшаться. В конце концов часы туда больше никто не прятал, так что маленький карман спереди стал использоваться для хранения всевозможных мелочей.

Как объясняет историк Levi Strauss Трейси Панек компания сохраняет пятый карман для целостности дизайна.

"Карман для часов был оригинальным элементом наших синих джинсов, как и заклепки на наших карманах, пуговицы, изогнутые швы на заднем кармане и кожаная нашивка. Чтобы сохранить целостность раннего дизайна, Levi Strauss сохраняет карман для часов", — говорит Панек.

Сегодня мало, что можно положить в крошечный карман. Некоторые люди хранят там монеты или ключи, однако они могут давить в бедро. Другие рекомендуют класть туда презервативы, билеты или другие мелкие вещи, однако все эти вещи трудно вытащить из кармана. Поэтому лучше игнорировать пятый карман и рассматривать его как часть истории, которая до сих пор остается с нами.

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