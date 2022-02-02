Так уже не носят: какие сапоги вышли из моды и чем их заменить (ФОТО)

Если хотите выглядеть стильно и модно, тогда стоит обращать внимание как на вещи, так и на аксессуары и обувь. Стилист Ольга Ким говорит, что по обуви можно сразу сказать, в каком времени "живет" ваш гардероб. На своей странице в Instagram эксперт назвала несколько моделей обуви, которые давно потеряли свою актуальность, и их пора заменить.

Какие сапоги нужно спрятать подальше (фото из открытых источников)

Сапоги с каблуком

В этом сезоне выбирайте сапоги с устойчивым прямым каблуком или же расширяющимся к низу, а также в моде тонкие каблуки — "киттен хилл" и шпильки тоже остаются в тренде. А от сапог с различным декором, например, кристаллами и задирающимся носком лучше отказаться.

Сапоги средний каблук

При выборе такой обуви необходимо обратить внимание на форму каблука, она должна быть прямой или "обратной трапецией". Также выбирайте сапоги с прямой формой голенища.

Сапоги без каблука

Сейчас актуальны модели, где подошва выходит за носик и пятку обуви. Сапоги с тонкой подошвой и задирающимся носком больше не актуальны и могут испортить образ.

Полусапожки

Самые модные полусапожки сегодня — это стеганые дутики на высокой "тракторной" или "спортивной" подошве.

Полусапожки классические

Самый модный вариант — челси, если хотите привнести яркость в образ, тогда можно выбрать такую модель, но с цветной подошвой.

Ультравысокие ботинки

Стилист говорит, если вам хочется "сапоги, но кеды", тогда выбирайте снова челси, но только с высоким голенищем. Можно еще сапоги со шнуровкой.

Полусапожки на платформе

Самая актуальная платформа — это высокая, очень актуальная также ребристая фактура бока подошвы.

Ботфорты

Откажитесь от модели с тонкой подошвой, завязками и декором, в этом сезоне в моде будут ботфорты а-ля ботинки челки.

Платформа под носком

Платформа в подносочной части актуальна в купе с массивным трапецивидным каблуком и облегающим голенищем — в духе 70-х годов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что итальянский бренд создалсапоги-монстры.

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