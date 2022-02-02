Так уже не носят: какие сапоги вышли из моды и чем их заменить (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Если хотите выглядеть стильно и модно, тогда стоит обращать внимание как на вещи, так и на аксессуары и обувь. Стилист Ольга Ким говорит, что по обуви можно сразу сказать, в каком времени "живет" ваш гардероб. На своей странице в Instagram эксперт назвала несколько моделей обуви, которые давно потеряли свою актуальность, и их пора заменить.
Какие сапоги нужно спрятать подальше (фото из открытых источников)
Сапоги с каблуком
В
этом сезоне выбирайте сапоги с устойчивым прямым каблуком или же расширяющимся
к низу, а также в моде тонкие каблуки — "киттен хилл" и шпильки тоже
остаются в тренде. А от сапог с различным декором, например, кристаллами и
задирающимся носком лучше отказаться.
Сапоги средний каблук
При
выборе такой обуви необходимо обратить внимание на форму каблука, она должна
быть прямой или "обратной трапецией". Также выбирайте сапоги с прямой
формой голенища.
Сапоги без каблука
Сейчас
актуальны модели, где подошва выходит за носик и пятку обуви. Сапоги с тонкой
подошвой и задирающимся носком больше не актуальны и могут испортить образ.
Полусапожки
Самые
модные полусапожки сегодня — это стеганые дутики на высокой
"тракторной" или "спортивной" подошве.
Полусапожки
классические
Самый
модный вариант — челси, если хотите привнести яркость в образ, тогда можно
выбрать такую модель, но с цветной подошвой.
Ультравысокие ботинки
Стилист
говорит, если вам хочется "сапоги, но кеды", тогда выбирайте снова
челси, но только с высоким голенищем. Можно еще сапоги со шнуровкой.
Полусапожки на
платформе
Самая
актуальная платформа — это высокая, очень актуальная также ребристая фактура
бока подошвы.
Ботфорты
Откажитесь
от модели с тонкой подошвой, завязками и декором, в этом сезоне в моде будут ботфорты
а-ля ботинки челки.
Платформа под носком
Платформа
в подносочной части актуальна в купе с массивным трапецивидным каблуком и
облегающим голенищем — в духе 70-х годов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что итальянский бренд создалсапоги-монстры.
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