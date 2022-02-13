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Благодаря Коко Шанель: какие цвета всегда будут в моде

Одна из самых культурно влиятельных женщин, французский модельер Габриэль Шанель, известная миру как Коко, ввела в моде пять оттенков, которые до сих пор не потеряли свою актуальность

13 февраля 2022, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Цветовой гаммой, которую внесла в мир моды, основательница модного дома Chanel Коко Шанель, ежедневно пользуются миллионы женщин. Модельер создавала одежду в определенных оттенках, которые, по ее мнению, были весьма эстетичны. Что это за цвета?

Благодаря Коко Шанель: какие цвета всегда будут в моде

Пять цветов, которые никогда не выйдут из моды (фото из открытых источников)

Черный

До Шанель этот цвет всегда ассоциировался с трауром, но модельер изменила к нему отношение и сейчас черное платье-футляр — классика современной моды, которое подчеркивает элегантность и женственность. С помощью черного цвета Шанель также подчеркивала другие оттенки и аксессуары.

Белый

Шанель называла этот цвет сдержанным, благородным и легким. По ее мнению, белый очень хорошо сочетался с черным и даже сейчас такая комбинация пользуется большой популярностью и является классикой. При помощи вещей белого цвета можно подчеркнуть достоинства фигуры и скорректировать ее недостатки.

Золото

Этот оттенок стал своего рода символом вкуса к роскоши. Коко Шанель любила богатство, но деньги для нее, скорее, были средством, а не целью и она знала, как правильно ими распоряжаться. Модельер ввела моду на бижутерию и смело сочетала ее в одном образе с настоящими драгоценностями. 

Красный

Шанель очень любила этот оттенок, потому что он яркий, агрессивный, страстный. Если использовать при создании образа более темный цвет красного, то можно продемонстрировать, таким образом, элегантность и силу воли. 

Бежевый

Этой культовой женщине также был "по душе" бежевый оттенок — это ключевая черта ее системы моды, которая заключается в универсальности. Бежевый — идеальная база, которая подойдет всем, без исключения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цвета будут в моде весной 2022 года: заявление Pantone.


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Источник: https://www.iguzzini.com/lighthinking-design/coco-chanel-colours/
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