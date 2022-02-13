Благодаря Коко Шанель: какие цвета всегда будут в моде

Цветовой гаммой, которую внесла в мир моды, основательница модного дома Chanel Коко Шанель, ежедневно пользуются миллионы женщин. Модельер создавала одежду в определенных оттенках, которые, по ее мнению, были весьма эстетичны. Что это за цвета?

Пять цветов, которые никогда не выйдут из моды (фото из открытых источников)

Черный

До Шанель этот цвет всегда ассоциировался с трауром, но модельер изменила к нему отношение и сейчас черное платье-футляр — классика современной моды, которое подчеркивает элегантность и женственность. С помощью черного цвета Шанель также подчеркивала другие оттенки и аксессуары.

Белый

Шанель называла этот цвет сдержанным, благородным и легким. По ее мнению, белый очень хорошо сочетался с черным и даже сейчас такая комбинация пользуется большой популярностью и является классикой. При помощи вещей белого цвета можно подчеркнуть достоинства фигуры и скорректировать ее недостатки.

Золото

Этот оттенок стал своего рода символом вкуса к роскоши. Коко Шанель любила богатство, но деньги для нее, скорее, были средством, а не целью и она знала, как правильно ими распоряжаться. Модельер ввела моду на бижутерию и смело сочетала ее в одном образе с настоящими драгоценностями.

Красный

Шанель очень любила этот оттенок, потому что он яркий, агрессивный, страстный. Если использовать при создании образа более темный цвет красного, то можно продемонстрировать, таким образом, элегантность и силу воли.

Бежевый

Этой культовой женщине также был "по душе" бежевый оттенок — это ключевая черта ее системы моды, которая заключается в универсальности. Бежевый — идеальная база, которая подойдет всем, без исключения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цвета будут в моде весной 2022 года: заявление Pantone.

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