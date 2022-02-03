Разгружаем шкаф: какие модные тренды уйдут в 2022 году (ФОТО)

Мода весьма переменчива и в конце сезона (и даже года) она может "обнуляться". Стилист Татьяна Базлова на своей странице в Instagram рассказала, что пора пересмотреть гардероб и перечислила тренды, которые уйдут в 2022 году.

Что выйдет из моды в 2022 году (фото из открытых источников)

Тотал лук в стиле оверсайз

Оверсайз сам по себе никуда не уходит, потому что сейчас на пике популярности, но новый тренд на нулевые и облегание силуэта вносит свои коррективы. Более актуальным будет микс оверсайз изделий с облегающими и полуприлегающими вещами.

Микросумки

Еще один признак, по которому можно отличить тренд, быстро выходящий из моды — он броский, неожиданный и удивляющий. Микротренд на микросумки нас покидает, но, вероятнее всего, за ним мало кто будет скучать.

Квадратный мыс

Он будет медленно "сходить на нет". Пока модницы могут носить его смело, но от покупки новой пары обуви с квадратным мысом стилист рекомендует воздержаться. Кстати, здесь есть исключение — обувь на каблуке на высокой пирамидной платформе.

Бермуды

Речь идет о брюках-бермудах, которые стремительно теряют популярность и могут быть полностью забыты в 2022 году. А вот бермуды-шорты плотно вписались в гардеробы модниц.

Тотальный спорт

Образы со спортивными костюмами и кроссовками в городском формате — все. Хочется уже больше элегантности и женственности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите выглядеть стильно и модно, тогда стоит обращать внимание как на вещи, так и на аксессуары и обувь. Стилист Ольга Ким говорит, что по обуви можно сразу сказать, в каком времени "живет" ваш гардероб. Эксперт назвала несколько моделей обуви, которые давно потеряли свою актуальность, и их пора заменить.

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