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Главная Новости Досуг мода Осень 2020: с чем носить кожаную куртку
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Осень 2020: с чем носить кожаную куртку

Несколько простых советов

сегодня, 20:18
Автор:

Любовь Блажко

Кожаные курточки опять вернулись в моду, однако важно понимать, как правильно их носить, чтобы образ смотрелся стильно. Об этом пишет издание dialogueparty.

Осень 2020: с чем носить кожаную куртку

С чем носить кожаную куртку этой осенью. Фото: dialogueparty

Этой осенью верхнюю одежду советуют покупать коричневого, горчичного, черного и бежевого цветов. И кожаная куртка тоже не стала исключением – можно экспериментировать с тем оттенком, который вам понравился. Но больше всего модницы предпочитают именно черный цвет, потому что он универсальный и хорошо сочетается практически с любым образом.

Кожаные курточки легко комбинировать как с джинсами и кедами, так и с женственными платьями и каблуками. Стилисты также рекомендуют использовать красную помаду и солнцезащитные очки, чтобы завершить стильный образ. 

А вот куртки в стиле байкерской косухи хорошо сочетаются с яркими цветами и объемными аксессуарами. Подчеркнуть внешний вид еще можно с помощью красного лака на ногтях или алой помады. 

Если же в своем образе вы используете эффектные аксессуары и яркие помады, то основной макияж следует сделать более натуральным, чтобы не перегружать внешний вид лишними деталями. 

анее издание "Комментарии" сообщало, осень 2020: какие кроссовки сейчас в тренде.


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