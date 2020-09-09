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Осень 2020: какие кроссовки сейчас в тренде

Они точно дополнят ваш гардероб

сегодня, 16:44
Автор:

Любовь Блажко

Осень уже наступила, а значит пора обновлять свой осенний гардероб. И начать следует именно с обуви – это один из основных элементов всего образа. Кроссовки и дальше продолжают обретать популярность, передает издание womanel. Они не только практичны, но и довольно красивы, ведь подходят под большинство нарядов. А ранней осенью кроссовки будут настоящей находкой для модниц, потому что спасут от холода и добавят стилю легкость. В этом году самыми модными будут спортивные, ретро и резиновым язычком.

Осень 2020: какие кроссовки сейчас в тренде

Осень 2020: какие кроссовки сейчас в тренде. Фото: pexels.

Спортивный вариант кроссовок поможет скрасить рабочие будни, не жертвуя модным нарядом. Большой плюс подобных моделей заключается в том, что они сочетаются практически с любым образом и цветом. Специалисты рекомендуют выбирать массивные кроссовки с объемной подошвой: это завершит образ и подчеркнет расслабленность.


Кроссовки в стиле ретро прочно укрепились среди трендов пришедшей осени. А все потому, что их легко комбинировать как с классическим нарядом, так и со спортивным. Сейчас можно увидеть их в сочетании строгих брюк или джинсовых юбок. Дизайнеры отдают предпочтение моделям с тонкой подошвой и с замшевыми вставками.


Спортивная обувь с резиновым язычком – довольно новый тренд этого сезона. Их дизайн можно увидеть в однотонных тонах, но с градуальной пеновой танкеткой, что подчеркивает данную модель. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, осень 2020: какие юбки будут в моде.


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