Осень уже наступила, а значит пора обновлять свой осенний гардероб. И начать следует именно с обуви – это один из основных элементов всего образа. Кроссовки и дальше продолжают обретать популярность, передает издание womanel. Они не только практичны, но и довольно красивы, ведь подходят под большинство нарядов. А ранней осенью кроссовки будут настоящей находкой для модниц, потому что спасут от холода и добавят стилю легкость. В этом году самыми модными будут спортивные, ретро и резиновым язычком.

Осень 2020: какие кроссовки сейчас в тренде. Фото: pexels.

Спортивный вариант кроссовок поможет скрасить рабочие будни, не жертвуя модным нарядом. Большой плюс подобных моделей заключается в том, что они сочетаются практически с любым образом и цветом. Специалисты рекомендуют выбирать массивные кроссовки с объемной подошвой: это завершит образ и подчеркнет расслабленность.





Кроссовки в стиле ретро прочно укрепились среди трендов пришедшей осени. А все потому, что их легко комбинировать как с классическим нарядом, так и со спортивным. Сейчас можно увидеть их в сочетании строгих брюк или джинсовых юбок. Дизайнеры отдают предпочтение моделям с тонкой подошвой и с замшевыми вставками.





Спортивная обувь с резиновым язычком – довольно новый тренд этого сезона. Их дизайн можно увидеть в однотонных тонах, но с градуальной пеновой танкеткой, что подчеркивает данную модель.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!