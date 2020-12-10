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Объявлены два главных цвета 2021 года: что они означают

Конечно, в обоих цветах заложен глубокий смысл

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский Институт цвета Pantone, который ежегодно задает тренды в мире моды и дизайна, объявил сразу два главных оттенка 2021 года. 

Объявлены два главных цвета 2021 года: что они означают

главные цвета 2021 года / Image Source / Digital Vision / Getty Images

На этот раз представители компании не ограничились одной палитрой и выделили сразу два основных цвета, которые будут доминировать в дизайнерских коллекциях и станут ориентиром для людей в различных сферах. 

Итак, главными цветами будущего года назван серый Ultimate Grey и пастельно-желтый Illuminating. Именно это сочетание чаще всего встречалось в коллекциях весна-лето 2021 известных брендов, среди которых Prada, Jacquemus, Gucci, Balmain и Givenchy.

Представители Pantone отметили, что эти оттенки положительно повлияют не только на гардероб, но и морально всех взбодрят. "Очевидно, что один цвет не смог бы выразить все, что нужно. Вместо этого мы выбрали два оттенка, которые хорошо сочетаются друг с другом. Два цвета также означают то, что все мы нуждаемся друг в друге", — отметили специалисты.

Конечно, в обоих оттенках заложен глубокий смысл: Ultimate Grey символизирует силу и стойкость, а солнечный Illuminating ассоциируется с радостью, теплом и дарит надежду на лучшее будущее.

Объявлены два главных цвета 2021 года: что они означают - фото 2

Кстати, сразу два главных цвета года Pantone выбрали не впервые, ведь в 2016-м основным оттенками стали голубой Serenity и розовый Rose Quartz, более известный как Millennial Pink.

Напомним, что в 2020 году главным цветом был классический синий, который подчеркивал стремление людей к стабильности и надежду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что близится 2021 год, который пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Эксперты рассказали, в чем же встречать этот праздник. 


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Источник: https://23-59.ua/pantone-obraly-odrazu-dva-golovni-kolory-2021-roku/
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